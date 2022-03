Consumismo voraz

La tertulia habitual de ese bar en el que tomo el primer descafeinado del día transcurría en esta ocasión por raíles cinematográficos. Las películas “Madres paralelas” y “El buen patrón” ocupaban nuestro debate donde, una vez más, y como es lógico, no faltaban opiniones coincidentes y también otras que se proyectaban desde ángulos bien dispares. Una maravilla total, o para mí le sobraba esto y le faltaba lo otro; asentimientos sobre las bondades del guión que, a su vez, encontraban la réplica de quienes disentían del mismo, ya que a su juicio había mucho de pastiche y de ejercicios de impostación en los libretos. Y no digamos nada sobre la interpretación de sus principales protagonistas: sublimes o faltos de credibilidad según los cánones de cada cual.

Nada nuevo, pues, en un terreno como el artístico, en el que los paladares atesoran sabores distintos. En uno de esos momentos, alguien calificó el papel de Bardem en “El buen patrón” como el de un rey, una de esas personas tocadas por una varita mágica, lo que hizo que, de inmediato, uno de los componentes de la tertulia exclamara que de rey nada, que él sí se había sentido como un rey la tarde anterior cuando entró en unos grandes almacenes. Eso sí, el sueño duró apenas un par de horas, nos confesó.

Era lógico que ante este súbito cambio de tercio nos interesáramos por lo sucedido, lo que hizo enarbolar una amplia sonrisa al tertuliano, que pasó a contarnos su breve encuentro con la realeza. Aquella tarde de viernes, el comercio estaba a rebosar de gente, comenzó, y, además, parecía que se hubieran conjurado los astros para ofrecernos un recital completo de kilómetros y más kilómetros de estanterías abarrotadas de toda clase de productos. No faltaba nada que cualquiera hubiera podido desear; todo estaba allí, al alcance de la mano (bueno, admitió en tono resignado, mejor sería decir del bolsillo).

De modo que mis ojos comenzaron a bailar en todas las direcciones. Perfumes exóticos; televisiones de tamaños inimaginables; prendas de vestir propias de Lores británicos; sofás que parecía expresamente diseñados para echarse a dormir durante siglos; los más modernos equipos de música…Me encontraba en “El jardín de las delicias”. Todas las maravillas del mundo me pertenecían; flotaba en una majestuosa nube de felicidad. Mas al cabo de un rato, el disfraz de rey Midas se me fue cayendo, sobre todo cuando, al salir, comprobé que los bolsillos me habían adelgazado considerablemente, finalizó entristecido.

Nos echamos a reír y después regresamos a la gran pantalla para volver a ocuparnos de las películas. Más tarde, cuando iba de camino hacia casa, –quizás porque una pantalla me llevó a la otra– me vino el recuerdo de Pier Paolo Pasolini, sobre cuya muerte, aún no esclarecida, se manejan, entre otras, las hipótesis de sus férreas críticas al consumismo globalizado, a las élites políticas y, sobre todo, a las múltiples formas en las que el fascismo destruía la sociedad. Hasta el punto de que a través de su obra dividió a este en tres grupos: el fascismo tradicional, asociado a los años de Mussolini; el nominal o artificial, ligado al “modus vivendi” de ciertos sectores juveniles, y el “nuevo fascismo”, cuya causa serían los profundos cambios sociales generados por la sociedad de consumo global.

Pudiera pensarse hoy que estas opiniones están teñidas con matices muy exagerados, pero si echamos un vistazo a nuestro alrededor, resulta fácil comprobar que ese fascismo tradicional o arqueológico está ya entre nosotros, y cada vez con más fuerza. Y por lo que respecta al consumismo voraz, si cada uno hiciéramos un ejercicio de sinceridad, convendríamos en que la anécdota contada por el tertuliano nos ha sucedido a nosotros alguna vez.