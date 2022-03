Nada cambiará mientras nos conformemos con lo que tenemos. En la segunda ronda de vinos nos lamentamos amargamente de todo: del abuso de precios, del atraco energético, de la agonía de Mieres, del desolador panorama que se nos presenta, y del asqueroso mundo que vamos a dejar a la siguiente generación.

Renegamos de todo, de la política nacional, de la internacional, de un sistema económico que agudiza la separación entre unos pocos ricos y miles de millones de pobres, del incalculable negocio de las armas, del precio del petróleo con el que financiamos tiranías corruptas, racistas y machistas, que nadan en el lujo más extremo.

“Es que el mundo está montado así”, escucho decir. Claro, y como está así montado, qué le vamos a hacer. Y hemos de asumir con naturalidad que se negocie el fichaje de una estrella del fútbol por doscientos millones al año, pero que cientos de miles de viudas no lleguen a fin de mes, que no haya presupuesto para ampliar la cobertura de salud de la España rural, que al otro lado del Estrecho mueran de hambre miles de recién nacidos… Pero como está así montado, no nos queda otra que la resignación.

Y pregunto: ¿para esto estamos aquí? ¿Para aliviarnos con la excusa de que “es lo que hay” y darnos con un canto en los dientes si aún nos podemos permitir unas rondas de vinos y alguna pitanza?

De verdad que cada día comprendo menos la infinita generosidad de una sociedad con un fulano que le da patadas a un balón al tiempo que racanea en lo que más nos afecta, como la educación, la salud, la vivienda, la protección de la tercera edad…

No deberíamos sorprendernos del calamitoso estado de un planeta en el que la especie dominante se deja pisotear por unas minorías a las que cede todos los poderes y regala todas las riquezas.

No es comunismo: es un mínimo de justicia con unas gotas de instinto de supervivencia.