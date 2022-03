El clamor del campo

Desde hace algún tiempo se viene escuchando un murmullo procedente del campo, tanto en Asturias como en el resto de España, el cual no tiene nada que ver con los sonidos de la naturaleza, sino con el malestar, enojo y desesperación de las gentes del medio rural, quienes dotan al paisaje de algo tan esencial y valioso como es el “paisanaje”. Para las mentes “urbanitas” el campo es sinónimo de silencio y calma casi tediosa, principalmente porque las personas ajenas a ese entorno han ido perdiendo la capacidad de escuchar y de interpretar el fondo sonoro ancestral, que nos regala una inagotable amalgama de matices casi imperceptibles, pero imprescindibles para imprimir personalidad a los montes y praderas, dehesas y valles de nuestro país.

Tal vez por esos prejuicios existentes en el medio urbano acerca del calmoso ritmo de lo rural, de la bucólica idealización acerca de la abnegada austeridad de sus moradores, en muy pocas ocasiones se ha tenido en cuenta la reivindicación de las gentes del campo en cuanto a más justas condiciones de vida y bienestar.

Es cierto que, a lo largo de la Historia, se produjeron convulsiones sociales en demanda de la reforma agraria o ya más recientemente por la cuota lechera o los precios en origen de los productos agrícolas, los problemas con las aseguradoras y otros agravios concretos. De hecho, ahora mismo los costes desorbitados de la energía eléctrica, de los combustibles, de los piensos y forrajes están obligando al cese de actividad en no pocas explotaciones.

Sin embargo, esta vez el clamor es más profundo y agónico, más centrado en la propia supervivencia, ya que, si bien se ha avanzado en materia de comunicaciones e infraestructuras, y aunque es verdad que nuestras aldeas disponen de ciertas comodidades imposibles de imaginar hace tan solo tres o cuatro décadas atrás, nunca ha sido tan evidente e inminente el final del estilo de vida asociado a la actividad agroganadera.

No quiero al escribir esto referirme únicamente al despoblamiento, ya que puede ser que incluso algunos pueblos se encuentren habitados o frecuentados por turistas, pero eso no garantiza el hecho diferencial de lo rural, sino que sencillamente traslada a los pueblos el estilo de vida de las ciudades, con sus actividades, su forma de entender el paso del tiempo, el ocio y la manera de relacionarse.

Si la gente reside en los pueblos pero no ejerce las actividades tradicionales de los pueblos, si las ganaderías cierran, los huertos se abandonan y los oficios artesanales tradicionales mueren, no podremos hablar de que “lo rural” siga latiendo. Esa no es la alternativa deseable.

En todo caso, la realidad indica que, pese al teletrabajo y al turismo rural, hay una España “vaciada” que se extiende, convirtiendo amplias áreas geográficas en yermo desierto económico, demográfico y emocional. La supresión de sucursales bancarias, puestos de la Guardia Civil, oficinas de correos, y el cierre de escuelas, farmacias y ambulatorios anuncian la resignación de las administraciones acerca de esa tendencia. No se vislumbra solución a esta cuestión mientras no seamos capaces, como sociedad, de dignificar a las profesiones ligadas al sector primario, dotándolas del prestigio y reconocimiento que merecen, así como eliminando de la cadena de distribución todos aquellos eslabones que, sin producir, especulan encareciendo los artículos o infravalorando el producto en aras de reclamos publicitarios (como sucede con la leche, por ejemplo). Es preciso regular los precios en origen para que se apliquen normas de comercio justo, evitando que el precio se dispare artificiosa y abusivamente cuando llega al consumidor.

Las autoridades tienen el deber de emplearse a fondo –máxime en situaciones de emergencia internacional como las que vivimos en estos momentos– para combatir de igual forma las bolsas de fraude especulativo relacionado con subvenciones, haciendo que las ayudas lleguen a los auténticos agricultores y ganaderos, y no a inversores de cuello blanco. Y, además, esto tiene que hacerse incentivando la calidad en la producción, premiando y dando visibilidad al trabajo bien hecho frente a la “producción en serie” de alimentos que en sí mismos no son solamente “comida”, sino seres vivos que requieren de un manejo y cría esmerados, precisamente por ser criaturas vivientes –aunque destinadas al consumo–, ya que ello confiere una responsabilidad social a los productores, y es de justicia reconocer el mérito de quienes cumplen con ese cometido de forma óptima.

No quiero poner punto y final a este artículo sin señalar que uno de los ejes esenciales para la supervivencia del sector es la modernización y búsqueda de la excelencia en la producción, incentivando para ello la I+D+i y la Formación Profesional capacitante en el sector primario en cuanto garantía de futuro y relevo generacional. Considero particularmente escasa la oferta formativa en FP relacionada con agricultura, y especialmente con la ganadería, en una Comunidad Autónoma como la nuestra.

Uno de nuestros mayores desafíos como sociedad debería ser legar a las generaciones siguientes una nación independiente y libre en materia energética, científico-técnica y cultural. Nada de ello será posible si no somos capaces de conquistar altas cotas de independencia alimentaria impulsando la aspiración de ser una potencia mundial ganadera, agrícola y pesquera.