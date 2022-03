Molestias generalizadas

Siguen acumulándose los problemas para el conjunto de los ciudadanos en los variados aspectos de su día a día, y lo peor de todo resulta que se van acumulando sin que se vislumbre solución con rapidez. El malestar se va generalizando, la tensión y las protestas ya están an la calle, teniendo como protagonistas a los que ya no pueden aguantar ni un minuto más, pues si desde hace tiempo el panorama ya estaba muy feo, ahora ya reventó.

Y es que los problemas se solucionan cogiendo el toro por los cuernos, y no las clásicas tiritas, culpando a Europa o a la guerra de Ucrania. La escalada de precios nos está llevando a la ruina, a una buena mayoría, con las gentes del campo a la cabeza, sufridores de toda la vida, y cual fichas de dominó a transportistas, pescadores, distribución, ganaderos, comerciantes… Todo ello con desabastecimiento de productos de primera necesidad.

La subida de los carburantes, la luz y el gas -que lo arrastra todo- pasó de subir la Peña Villa al mismísimo Everest, y me cito a mi mismo con subida en mi último recibo de la luz, multiplicado por cuatro en relación al del año pasado por estas fechas. Algo que no tiene explicación alguna. Lo que resultaría risible si la cosa no fuera tan grave es que los que tienen en sus manos las soluciones tildan de “fascistas” a todos los que no están de acuerdo con su modo de actuar. Reitero que los ciudadanos necesitamos soluciones, y no exabruptos sectarios, aunque queden retratados. A todo ello se puede sumar la “bajada de pantalones” cediendo ante al sátrapa marroquí, más falso que un billete de siete euros, y abandonando a los saharauis a su suerte. ¡Vergüenza!

Resulta sonrojante la tibieza de los que ocupan poltronas en el actual gobierno etiquetados como de izquierdas, que solo se le ha escuchado leve murmullo, y alguna banderita que otra, claro, quien les iba a decir hace un tiempo que iban a estar en el Gobierno, aunque fuera de teloneros .Chollos de ese estilo solo se encuentran una vez en la vida, ¡Así que tira que libres!

¿Dimitir por simple dignidad y ninguneo? ¡No fastidies!