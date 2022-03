Otra vuelta de tuerca

Desde que España abandonó los territorios del Sáhara en 1975, la política de los dirigentes de nuestro país, tanto del PP como del PSOE, se ha apoyado en una política difusa a medio camino entre la filosofía del confucianismo: “El silencio es el único amigo que no traiciona” (Confucio) y el simple respeto formal a las resoluciones de la ONU. De modo que entre posturas tancredistas y ligeros gestos de escayola fue discurriendo un conflicto que desde la resolución 690 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 29 de abril de 1991 para el referéndum del Sáhara Occidental tiene un tinte inequívoco, pues, al igual que las sucesivas directrices sobre el mismo tema, avala el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación.

Sin embargo, hace unos días el jefe del Ejecutivo de este país se mostró partidario de contradecir esa cita según la cual “las mentiras más crueles son dichas en silencio”. De modo que decidió romper con su ensimismamiento (“dejar de ser espectador para convertirse en actor”, según palabras del ministro de Asuntos Exteriores) y anunció que apoyaba una “nueva etapa” en la relación con Marruecos tras sumarse a su postura sobre el plan de autonomía para el Sáhara Occidental. (Conviene recordar que el programa electoral del PSOE de 2019 abogaba por la “autodeterminación del pueblo saharaui”).

Lo que es tanto como decir que esa parte del Sáhara ha quedado en manos de Rabat. Si bien, hay que reconocer la capacidad de Pedro Sánchez tanto para darle la vuelta al calcetín, sin inmutarse, como para incurrir en un muestrario paradójico que no necesita de mayores comentarios: se apoya la autonomía del Sáhara pero, al mismo tiempo, se asegura que no se ha cambiado de posición y que, por lo mismo, no se abandonará a los saharauis, según palabras del jefe de la diplomacia española. (Sin duda que Zenón, el inventor indiscutible del razonamiento paradójico, no lo hubiera hecho mejor).

Si la autocracia se encarna en la voluntad de una sola persona, Pedro Sánchez ha demostrado en este caso ser un maestro en el arte (no dio ningún tipo de explicaciones a sus socios de Gobierno). Además de mostrar la espalda a la reciente declaración de la ONU que, ante su cambio de postura, volvió a declarar hace unos días que el conflicto debe resolverse con un “compromiso pleno” con el proceso político iniciado por este organismo.

Esta mudanza no va a ayudar, más bien todo lo contrario, a la situación de los refugiados, ya de por sí bastante precaria. Y, además, supone una contradicción absoluta con la legalidad internacional. En esta vuelta de tuerca se mezclan las estrategias de política nacional con las de carácter internacional, con un fondo de pantalla iluminado por el suministro de gas a Europa que está en el centro del foco del conflicto entre Rusia y Ucrania.

En todo caso, dice bien poco a favor de una parte de este Ejecutivo (los otros socios se han manifestado en contra) su arrugamiento ante el chantaje de Marruecos. Como apuntaba un diario nacional, habría que preguntarse si se trata de una traición nueva o de una nueva traición, ya que conviene recordar que desde los tiempos de Felipe González el apoyo al pueblo saharaui, por parte de los principales dirigentes del PSOE, no ha sido más que un gesto a la galería. De una u otra forma parece claro que, una vez más, se ha cumplido con esa malévola regla de la política, según la cual la cuerda se rompe siempre por la parte más débil.