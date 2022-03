Señor Canteli: No era necesario. De verdad, no lo era. Las virtudes del concejo que usted preside no adquieren mayor lustre desprestigiando otros lugares. Usted no nos insultó –últimamente se califica de insulto cualquier declaración altisonante–, pero el menosprecio hacia instituciones mierenses no se lleva bien con la dignidad de un cargo, que, ni más ni menos, supone encabezar la capital del Principado, una ciudad bellísima, un concentrado de la historia de España y Europa.

Mieres no puede ni podrá jamás, ni es su intención, hacer sombra a las bondades de Oviedo. Por ello, que el alcalde capitalino caiga en la vulgaridad de unas manifestaciones populistas más propias de personajes funestos como Trump y Maduro, no solo daña injustamente a los mierenses sino que ensucia la dignidad de su título. Señor Canteli, no se disculpe usted si su comentario fue reflejo fiel de su pensamiento, pero tenga presente que los arranques de soberbia, una vez apagados los aplausos de los incondicionales del mensaje facilón y cateto, no producen más que perjuicio, primeramente a quien los protagoniza. Y recurrir al tono populista del desprecio y agravio de lo ajeno para ensalzar lo propio, aparte de cazurro, no conduce más que al desdoro del importante cargo que ostenta usted. Defienda su postura, por supuesto, mirando por los intereses de su concejo, con determinación e inteligencia, cargado de razones e intenciones francas; y si los argumentos oficiales se parecen al exabrupto recientemente pronunciado, encuentre otros mejores, que seguro que ha de haberlos. Creo que se equivoca si entiende –o le han hecho entender– que la mejor defensa de la permanencia de Minas en Oviedo es burlarse del campus mierense, que debería estar mejor aprovechado, lo sabemos, pero que también presenta unas ventajas objetivas que tener en cuenta. Señor Canteli, un alcalde de Oviedo no debería caer en la ordinariez y la bajeza. Busque lo mejor para su concejo, represente a los ovetenses como se merecen y deje en paz al resto, que ya tiene suficiente con lo suyo.