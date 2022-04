La verdad es que, con este panorama, resulta desesperante escuchar a la representación política diciendo chorradas cuando, según lo veo, o este país se pone en serio a robustecer su sistema económico o nos pasaremos la vida enfermos.

Porque, a ver, cada vez que sucede algo, que sobreviene cualquier crisis, donde sea, cerca o lejos, somos nosotros los más afectados.

Los vecinos europeos también pasan dificultades, pero sus consecuencias suelen ser menos severas y duraderas que las que sufrimos en España. Más desempleo, menor crecimiento, mayor precariedad, agudización de las desigualdades y, ahora, inflación más elevada. En general, todo nos afecta con mayor gravedad, evidencia de la fragilidad de la economía nacional. Y cada vez que se nos anuncia que vamos a ser los campeones en algo positivo, una desgracia lo echa a perder.

Y si lo que perjudica a todo el mundo a nosotros lo hace más intensamente, tenemos un problema gordo sin solucionar. Si llueve, porque llueve; si no, porque no; porque nieva mucho o no hace viento, porque hace poco o demasiado sol, por la escasez de esto o aquello, nos toque cerca o lejos, la bofetada más seria del vecindario nos la llevamos siempre nosotros.

¿Por qué la escalada de precios es mayor en España?, ¿por qué el frenazo de la recuperación económica española es más crítico que el de los socios europeos? En definitiva, ¿por qué somos tan frágiles?

Bueno, y si nos aproximamos a la realidad de Asturias, el asunto se complica aún más. Porque, en los contados periodos en que España va bien, Asturias solo va regular. Y cuando el país se atraganta, que es casi siempre, el Principado queda en estado vegetativo, su situación habitual.

Pero corre el tiempo y nuestra fragilidad no se remedia. Es más, ni se intenta. Los que han de tomar las decisiones hace mucho que lo tienen todo apostado a lo que pueda llegar de fuera, ya sean turistas, propuestas, inversiones o préstamos. O sea, una costosísima forma de estar siempre a verlas venir.