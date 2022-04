¿Para qué sirven una Reserva de la Biosfera y un pantano?

Queridos amigos: es mucha la impotencia que siento a nivel personal al comprobar como nuestro querido concejo sigue sufriendo la supuesta indiferencia de las autoridades del Principado en la gestión del incalculable patrimonio que todavía persiste en Caso. Se me ocurre, pues, hacer un análisis personal sobre algunos aspectos tan llamativos como sorprendentes sobre la presión que está recibiendo este territorio asturiano en desdicha permanente, pero que paga sus impuestos y cede parte de su riqueza para que media Asturias, se hidrate, se bañe, se ilumine y respire.

¿Para que sirve un parque natural como Redes y reserva de la Biosfera?

El cuidado de sus paisajes, ecosistemas y especies está entre sus atribuciones. También lo está fomentar un desarrollo económico y humano sostenible para sus habitantes, que debe enriquecer la mejora sociocultural, algo que no se cumple. Durante siglos los casinos fueron los guardianes del paisaje, de la naturaleza y de su flora y fauna y todo fue a mejor: sextaferiaban los caminos a los prados y a las brañas, retejaban sus cabañas en armonía vecinal, trabajaban en equipo y había unas reglas de convivencia no escritas que funcionaban, tenían alimañeros que controlaban las especies peligrosas y curaban y rescataban fauna dañada, conocían a la perfección lo que cada estación podía darles, las cortas de sus montes coincidían con los plenilunios del verano, momento clave para que sus bosques fueran sostenibles. ¿Cuál es la contraprestación que reciben ahora? Normas y más normas para el “no a esto, no a aquello”; pero cuando toca pagar impuestos, no hay excepción.

Conozco el parque de Redes. Es de una belleza indescriptible, pero se está empobreciendo. Faltan guías de montaña y personas expertas para cuidar y limpiar todo lo que aparece y no es muy bueno que se diga. Habría puestos de trabajo para tener el parque como un edén. La población que antes lo cuidaba está envejeciendo y las fuerzas flaquean. El relevo generacional de los ganaderos está en peligro si no se les protege y enseña. Redes debe de ser un modelo de referencia ecológica como los mejores parques centroeuropeos y americanos. Y puede serlo, pero hay que invertir, hay que visitar pueblo a pueblo y comenzar por una pedagogía que anime a los ganaderos y a los que quieran poner en marcha negocios dependientes de este gran recurso, hay que fomentar la ilusión realista. De momento, este parque, no cumple esas expectativas… A lo mejor, no era necesaria su existencia.

Redes es un paraíso de caza. ¿Alguien se preocupa de hacer un estudio científico con alguna facultad de Veterinaria sobre las diversas patologías curables de su fauna? ¿Se van a conformar con ver como se extinguen unas especies, muchas de ellas recuperables?

Puede haber y deben desarrollarse deportes de aventura, tanto en sus rápidos como en sus montañas escarpadas, vías ferratas, escalada, etc., lo que supondría una fuente de ingresos importantes. Para proporcionar al sector turístico anclajes de cara al futuro habría que pensar ya en tener conexión eléctrica de recarga de vehículos, campamentos infantiles, micología, talleres de sostenibilidad, etc.

Me reitero en lo dicho, de momento no veo conservación de especies, de bosques y desarrollo del fomento de la ecología, solo trabas. Yo creo que habría que replantearse algunas cuestiones con seriedad, como la de si es necesario vivir de forma totalmente restrictiva en un parque que no cumple sus objetivos.

¿Para que sirve un pantano como el de Tanes?

Sirve para dar agua a media Asturias, gracias al río Nalón y afluentes, y para que las empresas del agua y la Hidroeléctrica aumenten supuestamente sus beneficios, a expensas de la generosidad de un concejo, el de Caso, que no es dueño del pantano, solo de un charco. El embalse y sus compuertas están a unos cuantos metros del límite actual del concejo, ¿Cuál fue la contraprestación de esta cesión territorial de Caso? Amigos casinos, a vuestro concejo, le han arrebatado supuestamente, sus linderos naturales, que comenzaban en Arrobio. Ahora ya no. Conviene que lo sepáis y por si eso no fuera poco, las restricciones impuestas limitan el uso lúdico tantas veces prometido del pantano.

No hay voluntad política ni de las empresas que supuestamente aprovechan vuestra maltrecha economía. Sois un concejo valiente y sufrido, pero no sois seres invisibles, a lo sumo engañados. Un refrán casín dice de vuestra inteligencia “el más tonto abogado”, aunque no suene del todo bien.

Tampoco el pantano trajo la riqueza prometida, al contrario, se destruyeron más de 200 puestos de trabajo de pequeñas empresas y de alguna hostelera importante.

Una opción para resarcir a los habitantes de Caso de tanta penuria, y como respuesta a su generosidad, sería que la luz y el agua fueran gratuitos para ellos, como depositarios de estos tesoros que también rentabilizan las empresas que los transforman y vehiculan, así como permitir el uso lúdico y respetuoso del pantano como piden sus gentes.

Termino con el pueblo de Orlé (primera capital del Concejo en el siglo XV). Orlé, que siempre se llamó así, ha sido humillado en la nueva señalización de la carretera que le costó un aislamiento de 3 años con enormes pérdidas y de la que curiosamente ha desaparecido. Ejemplo: Casu-Bueres-l’Infiestu. O, en otro cruce. Bueres-Casu ¿Y Orlé, dónde queda en esta bendita carretera, inaugurada oficialmente, sin avisar al pueblo y a su alcaldesa pedánea, casi al amanecer?

Al menos habrá que devolver a Orlé su dignidad y que los repartidores, visitantes y potenciales clientes de su hostelería, no nos pregunten a los caminantes donde queda Orlé, no Orllé, que nadie recuerda haberlo oído nunca. Por cierto, puestos a traducir todo lo que nos apetece, desearía conocer cómo se denominarán en un futuro los pueblos de Tarna, Pendones y tantos otros pueblos casinos.