Que no nos falte nunca nuestra sanidad

En muchas ocasiones el binomio deseo y realidad no acaban manteniendo una buena relación. La tozuda realidad está ahí siempre, a la vuelta de la esquina, y contra ella no cabe otra opción que mirarla fijamente a la cara antes de calzarse las zapatillas del entusiasmo. De ahí que la mayor parte de las juicios que emitimos, de las conjeturas que lanzamos al aire acostumbren a fracasar. Solo cuando el peso de nuestras vísceras más íntimas sea capaz de igualarse con la densidad de la atmósfera de afuera tendremos alguna oportunidad de acertar los pronósticos. Con ocasión de la pandemia que no cesa (estamos de nuevo en uno de los puntos altos de la curvatura) hice míos unos versos del excelente poeta y dramaturgo caribeño Derek Walter. “Un tiempo vendrá/ en el que, con gran alegría/ te saludarás a ti mismo”.

Estaba convencido entonces de que a la salida de esta peste moderna habríamos aprendido lo suficiente para no profundizar en viejos errores que nos habían comprometido como personas y también como integrantes de una sociedad que daba muestras de flaqueza por todos los costados. Un tiempo nuevo, pues, un tiempo de esperanza, de plantear proyectos distintos, de renovar ilusiones que nos harían entender mejor el mundo y, por ello, también a nosotros mismos. A día de hoy debo reconocer que una buena parte de mis auspicios se ha venido abajo. No falta más que mirar a nuestro entorno para darnos cuenta de que otra vez la intransigencia y el odio están calando fuerte (se niegan derechos básicos a las mujeres; se pretende suprimir la memoria histórica para que los agravios del pasado desaparezcan en un limbo amnésico; los inmigrantes están considerados como material de desecho….) Y, sin embargo, aún quedan en pie algunos bastiones que resisten, con evidentes dificultades, eso sí, el empuje de las máquinas modernas de guerra que han dejado de camuflarse y nos muestran ya, sin ningún tipo de reparo, sus mandíbulas privatizadoras. La sanidad es uno de sus bocados más apetecibles. Aunque antes tendrán que acabar derrotando a un todavía aguerrido grupo de profesionales que continúan entregando lo mejor de sus vidas para mejorar la calidad de los usuarios del sistema. Nunca había tenido dudas de ello, pero no es menos cierto que tampoco lo había experimentado de un modo tan directo como hasta hace unos días. Una fuerte infección respiratoria (desde niño el asma forma parte de mi ADN) me llevó al anochecer a Urgencias del Hospital Valle del Nalón. Si la rapidez en la atención fue modélica, no menos exquisito fue el trato que recibí por parte de la médica y del resto de personal que estaba en aquella sala de Respiratorio. No faltaron palabras amables, pruebas diversas y completas: sangre, orina, electro, placas, covid… Lo que usando un tópico al uso podríamos definir como una exigente ITV a la que no dudaría en calificar como sobresaliente. Cuando horas después me dieron el alta, la oscuridad se había adueñado del paisaje (faltaba poco para las 12). Mas en mi interior sentí que una luz iluminaba el trayecto de vuelta. Y pensé que si ejemplos así fueran capaces de sostenerse en el tiempo (la administración debe hacer un esfuerzo para defender una conquista tan esencial, mejorando las condiciones y las expectativas de los trabajadores del ramo), quizás sea posible que los versos de Derek Walter lleguen a hacerse realidad algún día. Mientras tanto, quede para los sanitarios del Hospital Valle del Nalón todo mi reconocimiento por su admirable labor.