Clases en asturiano

Si dividiéramos las noticias actuales según su persistencia en los medios de comunicación, no tendríamos ninguna duda de que el primer puesto correspondería a las que nos hablan de la guerra. Eso sí, entendiendo que de pronto el mundo ha dejado de temblar; que los cañones y las ametralladoras ya no se escuchan en ningún otro lugar que no sea Ucrania; que la transgresión generalizada de los derechos humanos, las violaciones y otros delitos sexuales, utilizados como armas de guerra contra mujeres y niños, así como el desplazamiento forzado de miles de personas están ya enterrados en la cueva de la prehistoria.

De ahí que resulte reconfortante en ocasiones leer en la prensa (esta semana en LA NUEVA ESPAÑA) que cien docentes de la región que imparten llingua participaron en un encuentro en Langreo para conocer nuevas metodologías y materiales. Innovar e intentar aumentar el caudal creativo es el cometido de la original “sextaferia” organizada estos días en el distrito de La Felguera. Charlas variadas, actividades diversas, conferencias… y todo para imbuir en los alumnos los beneficios de la enseñanza de las lenguas y también el impacto social que provoca la educación en asturiano. Hemos asistido recientemente en los debates parlamentarios asturianos a un intento de diseñar un Estatuto de Autonomía que fuera más allá del actual, constreñido, como no podía ser de otra manera, por la herrumbre de los años. El resultado final es de sobra conocido: un fiasco absoluto, una pelea de gallos partidista inútil para la sociedad, otra manera más de mostrarnos que en la mayoría de los casos no existe ningún tipo de comunicación entre la ciudadanía y sus gobernantes, más preocupados, eso sí, por mantener su nivel adquisitivo de poder que por dotar de nuevos derechos, de mayores conquistas a quienes habitamos una Asturias bien distinta a la de 1982. No sería descabellado que más adelante, cuando vayan desapareciendo los pesados cerrojos de nuestro pasado, tiznados aún con muchas reminiscencias franquistas, las futuras generaciones se pregunten por el aliento y el coraje de nuestros gobernantes actuales, incapaces de entender la vital importancia de una página nueva en nuestra historia, la conquista de un derecho lingüístico que amplíe el pacto que los asturianos nos dimos hace ahora cuatro décadas. Mientras escribo estas líneas, me llega una sinopsis completa del desembarco de Amazon en Asturias. O lo que es lo mismo, una perfecta sinfonía de partidos, organizaciones empresariales, medios de comunicación e incluso formaciones de izquierda que hicieron todo lo posible (de pronto los trámites legales necesarios adelgazaron tanto que incluso en algunos casos llegaron a desaparecer) para que el gigante americano tuviera una incursión rápida y feliz en nuestro suelo. (Los sueldos de los trabajadores; la negativa repercusión en el comercio local; los derechos sindicales; el cumplimiento de la normativa urbanística… pasaron a último plano). Uno y otro episodio: la dejadez en el avance del asturiano y la celeridad para atender las demandas de Amazon están muy relacionados. Y sirven para proporcionarnos un fiel perfil de quienes gobiernan en nuestra tierra. En todo caso, quedémonos con la satisfacción de saber que no han desaparecido todos los bastiones de resistencia. Y que ese esfuerzo de cien docentes de la región para aumentar sus competencias didácticas es, a un tiempo, una ventana abierta para conseguir que el reconocimiento del asturiano no se pierda por el camino (a pesar de tantos intereses políticos y económicos que luchan para conseguir precisamente lo contrario).