El origen de los pueblos amazónicos en el pensamiento del misionero José Pío Aza

En el año 1924, aparecía en Lima (Perú) un libro con un título muy sugerente para aquellas fechas: “Estudio sobre la lengua Machiguenga” y su autor no era otro que el asturiano de Pola de Lena Padre José Pío Aza. Esta reflexión está dedicada al título de este pequeño ensayo. Adelanto que, en aquellos tiempos, las teorías vigentes, para orientar las hipótesis, estaban planteadas mayoritariamente siguiendo a los neodarwinistas y a los boasianos y a ellos había que acudir se estuviera o no en acuerdo. Me refiero a posiciones antropológicas, etnológicas, lingüísticas y arqueológicas principalmente.

Para el P. José Pío Aza, el bosque tropical amazónico estaba habitado “por el abigarrado conjunto de un sin número de tribus salvajes, que viven completamente independientes y aisladas unas de otras, ya por su manera de ser y de vivir, como por el particular idioma, que cada una de ellas habla” . Al hilo de esto, manifiesta, casi a renglón seguido que le resulta “difícil creer, que el Amazonas no haya sido, en remotas edades, el asiento de un gran pueblo, dadas las condiciones privilegiadas”. Las teorías vigentes entonces eran conocidas por el P. Aza, incluso emplea la misma terminología científica que la en vigor en los centros académicos e investigadores. Sabía lo que decía. Y se pregunta, respecto a esa enorme geografía tan variada y con ecosistemas ricos, regada con una red hidrográfica, que era entonces y hoy, la más extensa del globo terráqueo, cómo podía haber sido ocupada en toda su extensión por sociedades de las que no se tenían muchas noticias entonces. La opinión de que las poblaciones amazónicas estaban habitando lugares en el bosque tropical, porque eran restos de colectividades previas, que buscaron refugio para escapar del asedio de los Incas, es algo que el P. Aza rechaza y ofrece su propia alternativa: “Lejos de perseguirlas han tratado de conquistarlas y atraerlas a sus dominios”. El P. Aza tiene claro que las comunidades amazónicas ocupaban ya sus diferentes ecosistemas “mucho antes de que a Colón le pasara por la mente la idea de un nuevo mundo y a los españoles el pensamiento de conquistarlo”. Añade, que no pudieron proceder de los Incas ni tener contacto alguno de ellos, porque ninguna de ellas tiene “por idioma nativo el quechua” Este criterio lo apoya aportando otros suyos que entiende como más sólidos: “Soy de parecer, que en remotísimas edades existió un imperio amazónico o un gran pueblo, del cual proceden, no solo las tribus salvajes, sino gran parte de la población indígena de Sud América”. Establece una comparación entre las civilizaciones babilónicas, nilóticas y amazónicas y con ello demuestra que está al tanto de lo que las ciencias humanas y sociales del momento barajaban para explicar el surgimiento y esplendor a que llegaron ciertos pueblos del Éufrates-Tigris, Nilo y Amazonas. Me refiero a la hipótesis-tesis que propugna el nacimiento de la jefatura, escalón previo al estado, a la que advinieron algunas sociedades como consecuencia de sus obras hidráulicas para controlar el agua y lograr una agricultura de regadío que en los libros se designa como Revolución Neolítica. Esta posición, conocida también como “despotismo hidráulico” ha sido defendida por Karl August Wittfogel (1967) y por lo menos José Pío Aza se adelantó unos años, como 43 para ser más exactos si nos atenemos a las fechas de publicación y que es dato para tener muy presente. El P. Aza apuntala sus criterios basándose en los siguientes argumentos: 1) arqueológico, 2) histórico, 3) lingüístico, 4) etnográfico. Estos cuatro apoyos nos permiten sugerir que estaba más cerca de los seguidores de Franz Boas que de los de Darwin. Para el primero, señala los Monumentos de Cuelap, que se encuentran en el Departamento de Amazonas (Perú). El segundo lo defiende acudiendo a las opiniones de los historiadores peruanos de su momento y que se dedicaron a estudiar desde que se contaron con fuentes escritas. El tercero le sugiere que la variedad de lenguas andinas y amazónicas favorece su posición y lo mismo ocurrirá con el cuarto orientado a la etnografía. Estos razonamientos permiten al P. Aza señalar que los pueblos amazónicos no proceden de los Andes ni son migraciones de la cordillera y menos que debieron internarse en la selva por diversas causas desconocidas. Igualmente, señala que esos colectivos deben responder a residuos dispersos de un gran imperio amazónico que “debió desaparecer de un modo violento, trágico, arrasado por una espantosa catástrofe, de la cual solamente se habrán podido salvar algunos grupos en distintos sitios de esa dilatada región”. Curiosamente, ese siniestro, desconocido para el P. Aza, pero sospechado por él, comenzó a operar hace ahora unos 180.000 años y se concluyó como hace unos 10 000. Afectó por igual a las zonas africanas tropicales y a las amazónicas. El hecho consistió en una sequía persistente consecuencia de la falta de agua dulce y aumento de temperaturas. En África se originó el desierto del Sáhara que sigue ahí y en América del Sur las floras y faunas amazónicas consiguieron rehacerse debido a que llovió, posiblemente por efecto de algún fenómeno del Niño no documentado aún ni por la arqueología ni por la geología. Debió ser así, ya que las zonas inundadas de América del Sur obligatoriamente lo fueron por aguas marinas del Atlántico y eso imposibilita la presencia de ciertas plantas y de algunos animales, ya que la salinidad es operativa mientras está presente. Estas posibilidades han permitido sugerir la teoría del Largo Verano, que se basa en que “alrededor de 15.000 a. C., la era glacial llegaba a su fin a medida que el clima de la Tierra se hacía más cálido. Las pruebas encontradas en el núcleo de hielo de Groenlandia sugieren que las temperaturas medias aumentaron hasta en quince grados Celsius en un corto periodo de tiempo”. Este calentamiento permitió “la expansión de las poblaciones de animales y una mayor disponibilidad de plantas y alimentos silvestres”. Estos hechos se saben desde hace pocos años a esta parte y demuestran que el asturiano de Pola de Lena, P. José Pío Aza estaba, por lo menos, “un pelín” adelantado, aunque en su tierra lo tengan olvidado cuando es, muy posiblemente, el misionero más importante que ha tenido Asturias.