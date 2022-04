Quita y pon

El Gobierno asturiano ha esperado a que el nacional decidiera el fin de la obligatoriedad de las mascarillas para rogar encarecidamente a sus administrados que mantengan la guardia alta y la boca y la nariz protegidas en espacios cerrados y entornos concurridos. Porque tenemos unos datos pandémicos inquietantes, con la mayor incidencia del país y un incremento constante de hospitalizaciones, si bien son pocos los que acaban en las ucis.

Con mi patológica desconfianza hacia los gobiernos –hacia todos, porque parecen estar sufriendo por igual la pandemia de la insensatez–, voy a optar por mantener mis mascarillas más tiempo en la cara que en los bolsillos, y más aún en las circunstancias propicias para que el virus salte de unos a otros.

Sí, es evidente que la gravedad de la enfermedad ha ido bajando, pero bueno, siempre podemos preguntarle a Antonio Resines qué tal se siente uno cuando durante una temporada no dejas de escuchar el tintineo del llavero de San Pedro. Y no me apetece pasar por ahí. Y como por el momento no se prohíbe el uso de mascarillas –al tiempo, que aquí somos de gallina o no cenar–, creo que voy a continuar con las medidas elementales de protección activadas.

Y por lo que estoy viendo estos días, no voy a ser el único, porque son muchas las caras que resisten cubiertas, sobre todo en interiores. Dos años de pandemia han enseñado a una parte de la población a poner sistemáticamente en cuarentena las decisiones oficiales. Por lo que pueda suceder, que nos conocemos.

Por cierto, que como muestra de la particular forma que tenemos en Asturias de entender la economía, lo que está ocurriendo con la fábrica de mascarillas de Morcín es inmejorable: no se las compra ni la administración asturiana, que ahora llama a evitar el cierre de la empresa. Seguro que las “made in China” son sus favoritas. El que diga que no podemos ser más tontos se equivoca. Vaya si podemos.