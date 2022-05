Desde hace nueve años se viene celebrando cada veinte de marzo el Día Internacional de la Felicidad, establecido por la ONU como reconocimiento del papel que desempeña la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo. Y coincidiendo con esta fecha, una agencia internacional ha publicado una encuesta en la que España aparece como el segundo país “más infeliz de Europa”, tan solo superada por Hungría. Al margen de las encuestas, a veces se aprecian contrastes llamativos entre la considerada felicidad oficial y la percibida satisfacción individual.

Por ejemplo, a pesar de su pobreza, más del 80% de los habitantes de Filipinas y Ghana se declaran felices, mientras que en Suecia, con su riqueza, solo se confiesa feliz algo más del 50% de la población. El papel de la felicidad depende de las expectativas vitales que se puedan permitir en cada caso.

Y en este juego de sondeos y celebraciones no se define lo que realmente se entiende por felicidad: una idea versátil, etérea, metafísica, que se ha convertido en un mito universal y en una inexcusable meta humana. De todas formas, a buena parte de los encuestados españoles lo que les haría felices son cuestiones que tienen más que ver con el mundano bienestar: el trabajo, la vivienda, el poder adquisitivo, el precio de la energía, la hipoteca, la salud, los estudios de los hijos, las vacaciones, la contaminación, entre otras preocupaciones vitales.

Hace casi dos siglos y medio, el ilustrado Jovellanos ya definía la felicidad como “aquel estado de abundancia y comodidades que debe procurar todo gobierno a sus individuos”. Un adelantado de lo que ahora se proclama como estado de bienestar en los países más ricos, y que se ha debilitado considerablemente en los últimos tiempos. En el presente, la felicidad abstracta se ha convertido en un asunto de Estado. Algunos países han creado ministerios relacionados con la felicidad, dándole a este concepto una dimensión sociopolítica que va más allá de cualquier realidad mensurable. Hay analistas para los este tipo de instituciones burocráticas suponen gastos millonarios detraídos de los recursos públicos sin apenas beneficios para los ciudadanos.

Por otra parte, hay ejemplos de figuras históricas para los que la felicidad no es más que un concepto quimérico. Ya me referí en otra ocasión al ejemplo de Miguel Ángel Buonarroti. Considerado como uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, realizó buena parte de su obra sobreponiéndose a graves problemas de salud. «Mi reposo son estos apuros», dejó escrito, cuando estaba pintando la capilla Sixtina con grandes dificultades. Según el lenguaje de moda, no lo estaría pasando bien, no sería feliz. Sin embargo, a pesar de sus muchos achaques y obsesiones, murió trabajando con casi noventa años, sin preocuparse de si sufría o gozaba. Le importaba sobre todo la grandeza y la belleza de sus obras: su actividad artística no estuvo condicionada por ningún mecanismo psicológico paralizante.

Por último, desde la literatura de ciencia ficción se aborda con frecuencia la felicidad como una suerte de posmoderna religión laica, como un poderoso mecanismo de control social impuesto desde el poder. Y de eso trata la novela “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley, publicada hace noventa años. En el prólogo vaticina que los gobiernos, apoyándose en vastas encuestas, tendrían que afrontar en el futuro “el problema de la felicidad”; el problema de lograr que la gente ame la servidumbre, como resultado de una profunda revolución personal en las mentes y los cuerpos humanos.

En suma, para Huxley se trataría de imponer la tiranía de la felicidad en una sociedad de masas.