Hace 52 años: una encuesta sobre el futuro de Mieres

El 12 de enero publicábamos el resultado de una encuesta realizada por LA NUEVA ESPAÑA en septiembre de 1950, sobre la aportación de soluciones al futuro de Mieres. Hoy nos vamos a referir a otra encuesta semejante en su fondo, publicada en la desaparecida revista “Asturias Semanal”, el 20 de junio de 1970, en pleno proceso de exilio masivo de los habitantes de Mieres hacia Gijón y Oviedo.

La encuesta constaba de dos preguntas. La primera: ¿Es usted optimista ante el futuro de Mieres?

La segunda: ¿Qué solución propone para que la crisis actual encuentre solución?

Respondían a la encuesta Celso García (industrial), José Alonso García (minero), Gerardo González (industrial), José Manuel Martínez (industrial) y José Manuel Pérez Alonso (fotógrafo industrial).

Las respuestas a la primera pregunta, sobre el optimismo ante el futuro de la villa, se reparten en tres síes, un no y una más razonada, del minero José Alonso García, que manifiesta que “el futuro de Mieres es incierto debido a los problemas de la minería. Sin embargo, hay síntomas claros de progreso: aumenta la construcción en la villa, la población es cada día más numerosa”.

En cuanto a la respuestas a la segunda pregunta “¿Qué solución propone para que la crisis actual encuentre solución?”, las contestaciones son variopintas. Celso García apuesta por la urgente implantación de industrias transformadoras: “Hay que aprovechar al máximo las existentes y hacer fructificar los recursos naturales de que disponemos. Nuestra situación geográfica es buena. No debe darse ni un sólo paso atrás”. José Alonso García defiende la creación de puestos de trabajo: “Los jóvenes no tienen porvenir. Hay que encajarlos en la sociedad”. José Manuel Martínez aboga por organizar bien las empresas principales, “el polo de desarrollo tal vez solucione el problema. De todas formas es necesario que los mierenses estemos muy unidos para hacer frente a los problemas”.

Continuando con las respuestas a la segunda pregunta, Gerardo González se refiere a solucionar el problema del futuro: “El Alcalde trabaja en este sentido de un modo incansable. Tal vez no tenga mucho apoyo por parte de los industriales. Sin embargo su labor es admirable para salvar Mieres”. Finalmente, José Manuel Pérez Alonso expone que “el problema principal es la juventud que no tiene dónde trabajar. Esto es difícil, pero no se trata de un problema asturiano, es un problema nacional. Esta comarca es víctima de un cierto desprestigio por parte de unos medios de comunicación que airean sólo una realidad problemática y aún más, infrecuente: las huelgas”.

Dos encuestas separadas por veinte años, con un presente muy diferente en su génesis: la minería, la siderurgia y otros sectores industriales en su mayor esplendor (1950) y el comienzo en 1970 de una imparable decadencia industrial y poblacional.