Gracias, amiga mascarilla

Parece paradójico que, siendo como eres algo molesta, puedas ser amiga; sin embargo, lo eres. La amistad, a veces, no está reñida con posibles molestias que, como en tu caso, pueden ser beneficiosas. Y, sin duda, tú lo fuiste y aún lo eres. Solo por eso, gracias.

Has sido un salvavidas importante y necesario. Concitaste en torno tuyo comentarios de todo tipo: desde el sesudo análisis de cómo utilizarte hasta la comparación espuria con la aún vigente “ley Mordaza”, sin olvidar el cansancio, explicable, de la ciudadanía.

Fuiste y eres negada como ayuda para combatir la covid-19. Ya sabes el irracional camino emprendido por el negacionismo sobre la pandemia. Una postura que seguro te habrá sorprendido pero que pacientemente has soportado por el bien de la salud pública. Te usaron como arma política en los momentos que escaseabas, ya que favorecías la desigualdad en algunos sectores de la población que no tenían acceso a ti, con el consiguiente perjuicio para su salud.

También, y esto sí que es grave, te utilizaron como negocio de enriquecimiento en los peores momentos de la pandemia. Personas sin escrúpulos se hicieron millonarias en los momentos más comprometidos de la covid-19. Cuando más necesario era tu uso, estaban traficando contigo. Seguro que estás al tanto de los últimos movimientos de supuesta corrupción de los que fuiste protagonista, muy a tu pesar, en la Corte y Villa de Madrid.

Qué decirte de las diferentes formas y tamaños que llegaste a tener para así favorecer la salud de quienes te utilizamos. Y qué me dices sobre la moda de los logos en tu tela: banderas de todo pelaje e insignias deportivas del equipo de fútbol favorito. Siglas de empresas, de partidos políticos... hasta los nombres de quienes las llevaban fueron y están impresos cual cicatrices en tu piel de tela. Una verdadera fiesta de colores y diseños con la que alguien seguramente hizo su agosto.

No olvido, amiga, las contradicciones que hubo en el principio de la pandemia sobre la idoneidad de algunas de vosotras, sobre todo entre FFP2 o FFP3, o cómo diferenciar las quirúrgicas de las otras. Menudo lío que teníais y teníamos. Pero salisteis airosas y ahí estáis, pacientemente, ayudando a las personas.

Te tiran en las cunetas sin compasión. No te dan una muerte honrosa, sino que te desprecian. En uno de mis rutinarios paseos he llegado a contar hasta veinticinco compañeras tuyas en la cuneta. La incivilidad de algunas personas es ciertamente grosera e insolidaria.

Se ha acabado, ¿de momento?, la obligatoriedad de tu uso generalizado en interiores, con mínimas excepciones. No obstante, con los mismos desencuentros que hubo en toda la pandemia entre el estamento médico y político y, cómo no, entre la población. Se protestó cuando te obligaron a cubrir nuestro rostro, tanto que mentes preclaras lo tildaron de represión del Gobierno hacia el sufrido pueblo. Ahora que desde el mismo se te libera de esa “imposición” se cuestiona la medida por miedo al contagio y se la juzga de frivolidad. Nos dicen, con razón, que tenemos una responsabilidad individual, en este caso sobre tu uso. Pero, qué va, se pide a gritos que no te vayas aún, que se te quiere. Y. así, se hace un llamamiento para que la autoridad nos proteja y, si acaso, nos multe. Es decir, todo un ejemplo de pérdida de libertad que, además, se asume.

Con tu retirada de cubrebocas está ocurriendo algo que no sé si lo esperabas, pero, en mi opinión, no deja de ser curioso. Hete aquí que tu marcha hacia el anonimato, y que sea por mucho tiempo, está –nos dicen– generando en las y los jóvenes el llamado “síndrome de la cara vacía”, que es algo así como que no quieres que el rostro se te vea, ya que antes se sentían protegidos, con tu ayuda, de sus “inseguridades”, que parece son frecuentes en la adolescencia. Claro, lo que no se sabe es si, efectivamente, hay tales inseguridades, que las habrá posiblemente. Cómo se evalúan, cómo se captan, con cuáles instrumentos, quién los elabora, qué criterios más o menos científicos hay para ello... O son creadas, como otras tantas cosas, por ciertas escuelas del campo psicológico, dominado por sectores interesados en que dependamos de “algo” que nos preocupe...

¿Tú sabes algo, mascarilla? Te lo pregunto porque dos años en contacto con los rostros tal vez te hayan dado alguna pista... Bueno, aun considerándote amiga, espero no verte más. ¿Será posible?