El denominado por algunos comentaristas como “fenómeno Alcaraz” para referirse al tenista murciano de 19 años que ha irrumpido en el escenario tenístico de una forma fulgurante, me trae a la memoria una frase mía que ya he citado en alguna ocasión en esta columna: “el mundo es una sucesión de estampas repetidas”. A veces, me he referido también a la misma con un “por desgracia”, o “lamentablemente”, pues algunas de esas estampas solo sirven para poner al descubierto las miserias humanas (valgan todas las guerras como muestra).

Que el tenista murciano haga gala de su innegable talento para el saque, los golpes de derecha, el revés o las dejadas muy cerca de la red, debiera ser motivo de satisfacción para todos, sobremanera para quienes gustan de ese deporte. Incluso no habría que molestarse mucho por el hecho de que algunos medios de comunicación afilen la lengua y se pregunten si estamos ante la repentina aparición de una galaxia de brillo y colores especiales. Lo que ya da pruebas de la estupidez que nos rodea (me refiero a la vana condición de cada cual) es esa insistencia en hacer comparaciones con Nadal, esa machaconería en las preguntas al tenista mallorquín y, sobre todo (aquí la estupidez revela su paupérrima condición), cuando ya se da por sentado en muchos círculos experimentados (sic) que el joven tenista murciano forma parte de una nueva savia que ha hecho trizas todos los árboles anteriores. O lo que es lo mismo: adanismo en estado puro. Así que de nuevo el mundo despliega su colección de estampas repetidas y, por tanto, volvemos a encontrarnos con una práctica vieja, al tiempo que también llena de peligros, pues ese pensar que de pronto se hacen las cosas como si nadie las hubiera hecho antes, no es más que negar el innegable y siempre necesario caudal de la experiencia. La historia no ha pasado de una época a otra dando un salto en el vacío (a pesar de lo que piensen algunas vanguardias), sino que desde siempre ha sido necesario tender un puente repleto de conocimientos y sabiduría antes de pasar al otro lado del río. La mejor representación de los nuevos pobladores del mundo, de quienes han surgido de la nada pero son capaces de llevar atada a su espalda toda la narrativa humana (como proclaman orgullosos), se da en el escenario de la política. No hace falta más que escudriñar en esos partidos o movimientos surgidos últimamente y cuyos militantes o próximos a su sombra, muestran claros signos de ostentación al referirse a quienes llevan mucho tiempo arando en el mismo terreno. “Diplodocus”, o “pasados de moda” son algunos términos empleados por esos adanes desnudos que han venido dispuestos a comerse todos los frutos anteriores. Así que a partir de ahora la memoria, el esfuerzo o la acumulación de saberes quedarán enterrados en el Museo de las Antiguallas. A la velocidad de crucero por la que navegamos (cualquier noticia se vuelve vieja en apenas unas horas o minutos) resulta difícil contener a toda esta marea revestida de modernidad. Cuando no hay apenas espacio para la reflexión y el estudio, para repensar las grandes preguntas de la vida, las aguas del progreso se vuelven cada vez más turbias. Los grandes pensadores, sobre cuyos hombros fuimos edificando nuestra humilde existencia, se han convertido en estatuas de piedra. El futuro es de Adán y sus seguidores. Claro que no se han dado cuenta aún de que caminan desnudos, sobre todo por el interior de la cabeza.