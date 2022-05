Leo un día de estos que un conocido banco obtuvo en el primer trimestre de este año un beneficio neto de 218 millones de euros, el 192% más que en el mismo periodo de 2021.

Paralelamente a esta noticia, sus clientes reciben carta de la misma entidad en la que unilateralmente anuncian el cambio de las condiciones por las cuales se decidieron a abrir una cuenta con ellos.

En los inicios eran todo ventajas: tarjeta gratuita, cero comisiones, beneficios notables en los plazos fijos, e incluso bonificaciones por los pagos de recibos. Ahora mismo te imponen condiciones leoninas con el aviso de que, si no cumples las nuevas normas, pasarán a cobrar ¡60 euros! al trimestre por guardar tus dineros.

Eso sí, en un rapto de generosidad, si cumples ciertas “cosillas”, te lo pueden rebajar, e incluso dejarlo a 0 si eres un potentado. Por ejemplo, incluir la nómina o pensión, domiciliar recibos, seguros, planes de inversiones o invertir en fondos diversos. Toda una ironía para una buena mayoría.

Estamos todos atrapados en estas dictaduras bancarias de las que resulta imposible salir, y con la complacencia de los diversos gobiernos, que miran para otro lado con las tropelías que cometen.

No quiero ni pensar en los millones de ciudadanos a los que en la actualidad no les llega para lo más mínimo; pensiones de miseria, salario social, o ayudas de cualquier tipo que no tienen otra opción para recibirla que tener cuenta en los bancos.

Lo malo resulta que se han puesto todos de acuerdo, y con similares condiciones hacen todos lo mismo. Usura pura y dura.

Además, con pésimo servicio, cierre de oficinas, petición de cita, colas interminables y empleados cabreados.

Somos muchos los que añoramos la antigua Caja de Ahorros de Asturias, o el Herrero, con trato familiar y personalizado. Pero ye lo que hay. Ajo y agua.