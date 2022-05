Guerra y paz

¿Se acuerdan del libro que escribió Tolstoi? Primero se editaron fascículos que incluso se llamaron “La Guerra y La Paz”, escritos en 1869. Ahora, en el 2022, se verbaliza algo similar, pero dentro de la polémica surgida en nuestras Cortes y por los diputados de diferentes partidos políticos, coaligados alguno de ellos con el Gobierno.

Surge la polémica cuando alguien menciona el espionaje en alguno de los importantes miembros en sus móviles, gracias a un programa llamado Pegasus, creado en su día por los israelitas y la posibilidad de que fuese llevado a cabo por Marruecos. Entonces empieza a buscarse al culpable del espionaje. Y aquí comienza la guerra. Se busca la cabeza de la Ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta se defiende como puede y, de un día para otro, destapa la olla y descarga sobre la Directora del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), Paz Esteban, persona que lleva cumpliendo perfectamente su mandato, pero como alguien debe rodar, es la cabeza de Paz la que debe purgar en esta ocasión en vez de la Ministra de Defensa o el Ministro de la Presidencia.

Paz Esteban, me dicen, que ella no dimite, sin duda, por no considerarse culpable de semejante tropelía. Y de ahí que Margarita Robles afirma que se trata de una simple sustitución entre funcionarios, nombrando entonces a Esperanza Casteleiro.

La guerra sigue existiendo, porque La Paz creada por el Gobierno es cogida con pinzas y la polémica persiste en las Cortes.