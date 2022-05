Recuento de pedradas en el alma

“Así es mi vida, mi vida, piedra, como tú”, escribió León Felipe, que sabía de versos y de piedras. “Caen piedras que se agarran al aire / en busca de su identidad”, escribe Javier García Cellino, que sabe de versos y de piedras. Hay versos que se lanzan. Hay versos que tiemblan, agitan, transgreden. Hay versos intifada que se hacen necesarios cuando ser de piedra es el único modo de sobrevivir, de renacer, cuando tener el corazón de piedra es la verdad más sincera, más pura, más sensible, cuando lanzar piedras es lanzar corazones. Así es cada uno de los de versos de este poemario: una flor que se difumina entre el puño firme y la espada tronchada.

Hay poemarios que no se pueden explicar porque no se pueden leer. Y, como no se pueden explicar (porque no se pueden leer), no se pueden ni se deben prologar, o al menos no de la forma esperable: “el autor dice…”, “el lector encontrará…”, “el ritmo nos sugiere…”, “la selección del vocabulario…”, “en este poema se ve…”, “el poeta nos va llevando…”, “aquí se aprecia la influencia de…”. Hay poemarios en los que uno debería introducirse desnudo, a cuerpo limpio, dispuesto a que le llueva una pedrea de versos que, a buen seguro, le va a abrir varias brechas en el alma. Sepan que a eso se arriesgan si entran (no lo lean, porque no van a poder) en “Piedras”. Y sepan que no hay otra forma de hacerlo. Lo digo por experiencia, con el alma apedreada de verdad, de crueldad y de belleza. Queda suficientemente advertido quien se introduzca en este poemario. No digo “el lector” porque, repito, “Piedras” no se puede leer.

Pero “Piedras” –que se presenta hoy, a las 19.30 horas, en el centro Álvarez-Nóvoa de La Felguera– es también una piedra angular, encajada en el corazón, sobre la que apoyar la lámpara de la esperanza. Porque Palestina vuela por encima de la noche. Porque en Palestina siempre quedarán niños que recogerán versos del suelo, los empuñarán con fuerza y se darán la vuelta para lanzarlos a los caminantes silenciosos. Porque en los jardines al sol de Palestina siempre quedarán nietos de abuelos poetas e hijos de madres poetas para contarnos historias de mayores. Porque… “Quien narra el poema es un niño / que sujeta el cielo con una mano”.