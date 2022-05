Aunque da la impresión de que aún queda trecho para que el covid sea vencido definitivamente, la obligación del uso de las mascarillas parece que ha sido desterrada definitivamente, salvo en casos puntuales.

A pesar de ello un buen número de ciudadanos, con buen criterio, pienso yo, la siguen utilizando habitualmente.

En la otra cara de la moneda se sitúan los que estaban ansiosos por despojarse de ella de una dichosa vez, y más ahora con la llegada del buen tiempo, para de paso coger un poco de color en la cara.

En su momento comenté en diversas opiniones la incomodidad que me producía a diario no saber quiénes era muchas de las personas que me saludaban, incluso parando con evidentes gestos de complicidad. Estuve una buena temporada saliendo al paso contestando con generalidades, para al final marchar sin aclararme. Además pensarían que sería idiota, o estaría un “poco pasáu de rosca”.

Posteriormente, ya sin más gaites, comencé a pedirles que bajasen la mascarilla.

Ahora mismo, ya sin ella, observo cambios visibles en las caras de personas conocidas. Con la seguridad de que ellos también los encontrarán en la mía, pues dos años no pasan en balde en nuestro aspecto físico.

Y, si acaso, más en los niños, que unido a su lógico desarrollo me resultan totalmente desconocidos salvo que acompañen a sus padres.

Y a propósito de niños, debo de satisfacer a Alberto Huidobro, nieto de Balta, al que acompaña los sábados a La Antigua, que tiene una educación exquisita, que parece impropia de sus 5 años. Y más en estos tiempos. Afablemente me reprochó que no le hubiera incluido en la lista de amigos del recordado Luis Fueyo –con el que tenía gran empatía–, en una opinión de hace unos días.

Madridista vía güelito Balta, debe resistir los embates de Canor –barcelonista acérrimo–, que lo trata de atraer a sus filas.

Llegado aquí, espero que quedes contento, Alberto, con el deseo de que sigas así. Un abrazu.