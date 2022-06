Españoladas

Y así estábamos los tres, después de comer, en completo silencio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, con las caras y los cuerpos que se nos ponen cuando los problemas embisten como toros bravos.

Hay gente que en ocasiones así necesita comunicarse, descargar sobre alguien los temores y llorar los dolores en un hombro cercano. Yo reacciono justo al revés: me cierro, me callo, me quedo quieto, un poco como hacen los erizos al prepararse frente a un peligro.

Bueno, pues con semejante estado de ánimo, una buceando en el móvil, otra sumida en sus oraciones y el último, encerrado en sí mismo con una docena de vueltas de llave, milagrosamente la televisión acudió al rescate en forma de película de humor española de los años 60. Título: “Los subdesarrollados”. Landa, Tony Leblanc, Lina Morgan, Manolo Gómez Bur…

Una españolada en toda regla que en menos de diez minutos logró elevar nuestro ánimo.

Un momento en el que las risas enlatadas de las comedietas americanas son incapaces de perforar la taciturna barrera interior. Un español afligido sólo puede ser rescatado de su tristeza por una españolada, por Paco Martínez Soria paseando la boina por el centro de Madrid, por López Vázquez luciendo bañador en Benidorm, por las cofias y los mandiles de Gracita Morales y Rafaela Aparicio.

Y los tres tristes tigres aparcaron la pesadumbre y liberaron sus risas. Tres españoles y una españolada. Una terapia muy efectiva y sin contraindicaciones. Y la magnitud del problema fue menguando hasta adquirir una dimensión abordable. La eterna espera en las urgencias del hospital se fue borrando de la memoria y la cuesta que teníamos que afrontar perdió buena parte de su pendiente. Porque el estado de ánimo y la calidad del humor con que nos tomamos las adversidades determinan su futuro. Podemos convertir el trance en algo insufrible, una amargura tremenda e inútil, o también somos capaces de asumirlo con una sonrisa, con la actitud positiva de ayudar y ayudarse, aprovechando cualquier oportunidad para tomar fuerza y moral. Y una españolada lo hace más llevadero.