Los laboratorios farmacéuticos de la Montaña Central

Buscando otras cosas, veo en la hemeroteca un periódico quincenal llamado “Monte Gaudí” que se publicó en Proaza desde mayo hasta diciembre de 1894. En la sección de anuncios me llaman la atención dos productos farmacéuticos, que aparecen en varios números. Uno es el del Elixir de Garus, contra el dolor de estómago, tan eficaz –dice el reclamo– que personas que llevaban sufriendo más de seis años se curaron con un solo frasco. El otro presenta al mismo tiempo el Antiferino Baragaña como “único medicamento que hace desaparecer la tos ferina aun en los casos más rebeldes” y la Denticina Baragaña, para ayudar a los niños en los periodos más difíciles de la dentición “que resulta la más eficaz y económica y merece más confianza por haberla ensayado el autor en sus hijos con resultados sorprendentes”.

Sigo la pista y veo que estos productos seguían anunciándose en los años 1902 y 1903 en el Correo de Asturias, esta vez con una pequeña nota añadida: “depósito en Oviedo, Farmacia del Dr. Cardín, calle del Sol y en la Farmacia de su autor, Pola de Lena”.

Lógicamente, me preocupo por saber quién fue el tal doctor Baragaña y me encuentro con algo que no conocía: existe una tesis donde se explica el proceso generador del medicamento en Asturias entre la última década del siglo XIX y las primeras del XX. En ella se compendia el trabajo de Juan Baragaña Sánchez, que así se llamaba el artífice de estos medicamentos, pero también los de otros cuatro laboratorios farmacéuticos que en la misma época fabricaron sus productos en la Montaña Central: Ramón Bros, Mariano Cuadrado Robles, Félix Fernández-Miranda y los hermanos Alfonso y Francisco López García-Jove.

Esta tesis, titulada “Los orígenes de la industria farmacéutica asturiana”, fue presentada en 2002 por Cristian Vázquez Bulla en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y aporta una información exhaustiva sobre todos los laboratorios de Asturias, aunque ahora voy a referirme solo a los cinco que él ubica en nuestras cuencas.

Así que voy a intentar resumir el magnífico trabajo de su autor, a quien agradezco que me haya dado su permiso para traerlo hasta esta página, empezando por el mismo Juan Baragaña Sánchez, natural de Vega del Ciego, quien empezó su carrera desde abajo, como mancebo, antes de poder concluir con un gran esfuerzo los estudios de Farmacia y abrir su propio establecimiento en Oviedo en la década de 1890. Allí desarrolló su Denticina y el Antiferino con el que logró varias medallas, dos de ellas internacionales, la primera con diploma de honor en el Concurso Internacional del Canal de Suez y la segunda en el Concurso Internacional de Bruselas celebrado en 1894, lo que le permitió ingresar en la Academia Universal de Ciencias y Artes Industriales.

Con este bagaje volvió a Pola de Lena, entonces en pleno crecimiento, y allí se estableció definitivamente, ejerciendo a la vez como subdelegado de Farmacia, una actividad que le trajo más sinsabores que provechos. Entretanto, sus dos medicamentos estrella seguían obteniendo galardones y funcionando con éxito en el mercado. En 1917 la Denticina y el Antiferino Baragaña se anunciaban con depósitos en las farmacias de don Emilio Álvarez, en Oviedo; del doctor Graíño, en Avilés, y por supuesto en la de su autor en Pola de Lena y ambos productos obtuvieron sendos diplomas en el Concurso Nacional Farmacéutico y de Higiene, celebrado en Barcelona

Juan Baragaña falleció en 1923 y la propiedad de sus especialidades pasó a su hijo político Carlos Arias que se implicó en el proyecto del Centro Farmacéutico Asturiano y registró como propietario en 1933 la Denticina, el Jarabe Antiferino y el Bálsamo Baragaña, aunque según escribe el autor de esta tesis Cristian Vázquez Bulla todo indica que los vendió al Centro Farmacéutico Nacional, anulando con ello la actividad fabril del antiguo laboratorio de su suegro.

Otro de nuestros farmacéuticos fue Ramón Bros y Llanos, nacido en Siero y licenciado en Farmacia por la Facultad de Santiago de Compostela en el año 1905. También se estableció primero en Oviedo, pero cuando surgió la oportunidad vino hasta el poblado de Bustiello para hacerse cargo de la magnífica farmacia emplazada junto al hospital de la Sociedad Hullera Española. Su gran labor fue dotarla de un buen número de aparatos y accesorios modernos de todo tipo que fue adquiriendo en diferentes provincias españolas hasta convertirla en un establecimiento modelo.

Ramón Bros desarrolló un específico contra el reuma, el Bi-reumatol, que se anunció con carteles y folletos realizados por el pintor y decorador ovetense Francisco Suárez y en octubre de 1915 traspasó el negocio de su comercialización al farmacéutico de Mieres, Víctor Velasco.

En 1921 logró que el laboratorio alemán que fabricaba la vacuna antituberculosa Chelonin le cediera la representación para Asturias con un buen beneficio comercial que le llevó a plantearse la dedicación exclusiva a esta actividad profesional, entonces contactó con casas de Madrid, Barcelona, Viena, Berlín y Rochester para abrir en Oviedo un Bazar Médico-Quirúrgico, pero viendo que la competencia de la potente Sociedad Compañía Asturiana de Productos Farmacéuticos era insalvable terminó invirtiendo en ella su capital. Ramón Bros murió en Mieres de manera repentina el 21 de septiembre de 1922 y su apellido siguió vinculado al ambiente sanitario de esta villa.

Otro de nuestros hacedores de medicamentos fue el palentino Mariano Cuadrado Robles, quien tras concluir los estudios en la Universidad Central de Madrid se instaló en El Entrego, donde construyó un edificio de dos pisos más buhardilla colocando en el bajo la farmacia y un laboratorio.

Allí elaboró una “hemoglobina” sintética para aportar energía al trabajo físico de los mineros y también un callicida, comercializando ambas especialidades con la marca “Carré”. Al parecer, ambos productos tuvieron éxito tanto en las cuencas mineras asturianas como en las de Burgos, León y Palencia.

Mariano Cuadrado, ya mayor, también intervino como su colega Ramón Bros en el proyecto del Centro Farmacéutico Asturiano y, cuando falleció, su hijo Jerónimo siguió con el negocio de la farmacia.

El cuarto fue el mierense Félix Fernández-Miranda y Gutiérrez, licenciado en Santiago de Compostela, que se estableció en esta villa en un local de la calle Teodoro Cuesta que también tenía droguería y laboratorio anejo donde elaboraba la solución Agrietal y el jarabe Atusina. Su farmacia sufrió graves daños en la revolución de octubre de 1934, el mismo año en que fue elegido presidente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, y por temor a sufrir más represalias por su ideología derechista, cambió su residencia a Oviedo, manteniendo en Mieres tanto la farmacia como el laboratorio hasta que una bomba las destruyó en 1936. Entonces se centró en el negocio de carbones y en su participación en el Centro Farmacéutico Asturiano.

Félix Fernández-Miranda desempeñó los cargos de director del Laboratorio Municipal de Mieres y el de Jefe Provincial interino de los Servicios Farmacéuticos y fue desde 1953 hasta su fallecimiento presidente del Centro Farmacéutico Asturiano.

Por último, Cristian Vázquez Bulla cita en su tesis para el territorio de la Montaña central a los hermanos Alfonso y Francisco López García-Jove, ambos farmacéuticos como su padre Máximo López Miguel, quien tuvo establecimiento en Pola de Laviana. Allí se quedó Francisco, mientras Alfonso abrió otro local en Ciaño. Ya en 1931, Francisco registró ante la Dirección General de Sanidad el laboratorio químico-farmacéutico Zepol, anejo a su negocio y un año más tarde comercializó dos especialidades inyectables: el Bronquio-Zepol, para procesos respiratorios, y la Cacodilina progresiva Zepol, un estimulante del apetito.

En febrero de 1933 su hermano Alfonso se integró en el laboratorio aportando tanto sus conocimientos como la mitad de los gastos para el desarrollo del establecimiento, sin cerrar sus respectivas farmacias. Muy pronto registraron el Bronquio-Zepol jarabe y poco después otros dos inyectables, el Cardio-Zepol y el Tripla-etilo Zepol, y un elixir, el Tónico Zepol.

Francisco López trasladó más tarde su despacho y el laboratorio a la calle Dorado, en Sama de Langreo y allí no tardó en relacionarse con los médicos del Hospital Adaro que se convirtieron en buenos clientes, sobre todo del jarabe Bronquio-Zepol con el que se trataban muchas afecciones respiratorias de los mineros. Otros canales de distribución de sus especialidades fueron la Droguería Ceñal y Zaloña y el Centro Farmacéutico Asturiano.

El Laboratorio Zepol mantuvo su actividad hasta la década de 1950, cuando la normativa farmacéutica cada vez más rigurosa y la competencia de las grandes empresas hicieron inviable su continuidad.

La tesis del doctor Cristian Vázquez Bulla nos acerca a un aspecto poco conocido de nuestra historia y es fácilmente accesible por internet. Si esta página ha despertado su interés, no hace falta que les recomiende su lectura.