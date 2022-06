Dejadez en Laviana

El objetivo de este escrito es que alguien del Ayuntamiento de Laviana se ponga “colorao” por su manifiesta incapacidad o dejadez para solucionar los asuntos que preocupan a los ciudadanos. Y me explico. El pasado 19-12-2021 presenté en las oficinas municipales una solicitud, con toda la documentación del arma requerida, para registrar una escopeta de perdigón que compré recientemente. A los dos meses me interesé por el asunto y me contestó el funcionario correspondiente que estaba en trámites. Ya me extrañó la tardanza porque me consta que en otros ayuntamientos de la comarca está listo el permiso entro ocho y diez días, por eso decidí acudir cada semana a preguntar y recibí la misma contestación: “Está en trámites”.

Después de tantas largas, la sorpresa fue que esta semana me comunicaron que en los próximos días recibiría en mi domicilio una carta con las condiciones que yo debo cumplir como propietario de la escopeta. ¡Después de cinco meses de espera!. Lo lógico en una administración eficaz sería que el primer día especificaran todos los requisitos necesarios, máxime teniendo en cuenta que esta es una competencia de los ayuntamientos y cada uno fija los que considera oportuno. Está claro que en el ayuntamiento lavianés consideran que este no es un tema urgente, pero para mí sí lo es porque soy apicultor inscrito formalmente en el Principado y necesito legalizar el arma para poder disparar a los nidos del avispón gigante asiático (la popular velutina). Y es ahora el momento de destruir los nidos. Si tardaron más de cinco meses en decirme qué documentación tengo que presentar, no quiero ni pensar cuando van a resolver el expediente. Seguro que cuando la velutina haya acabado con mis abejas. Viendo el mal funcionamiento del ayuntamiento lavianés, dan ganas de marchar de aquí y empadronarse en otro concejo de la cuenca. No se puede tener tanto tiempo mareada a la gente por un trámite que no tiene ningún misterio y que a los apicultores nos urge.