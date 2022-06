Hace pocos días, escuchábamos con asombro en unas Jornadas de Formación de IU celebradas en Mieres, las declaraciones del señor alcalde –Aníbal Vázquez Fernández– arremetiendo contra los derechos más básicos de un estado de derecho y especialmente contra lo que denomina una puñetera banda formada por sindicatos, funcionarios y Administración pública en general.

Comienza su discurso refiriéndose al municipio como histórico ejemplo de lucha obrera, para acabar él mismo elogiando a las empresas privadas como generadoras de empleo y despreciando todo lo público por considerarlo indigno, inoperativo, saqueador y vergonzoso para la clase trabajadora, a la cual el personal público no pertenece por ser la burguesía trabajadora.

Se le debió quebrar la memoria cuando trabajó en la mayor empresa pública de las Cuencas –Hunosa– y a lo largo de la vida sindical que tuvo y ahora critica.

Reitera en su argumentario que no hay derecho a que una persona saque una plaza, tras pasar su correspondiente proceso selectivo y sea para toda la vida (creo recordar que en Hunosa también eran para toda la vida). Señor Alcalde, le recomiendo la lectura tranquila y sosegada del Trebep (Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) para que conozca las herramientas que existen respecto al personal público. En cualquier caso, como Jefe de personal de un Ayuntamiento, debería hacer uso de un talento conciliador y motivador, conocedor de estrategias para hacer sentir a la plantilla parte de un equipo con un objetivo común, situación que tras 11 años parece no conocer o no haber puesto en práctica de forma adecuada. Jactarse de no tener relación con la plantilla cuanto menos resulta patético, penoso y muestra de su modo de trabajar, que más parece de un neoliberal que de un político que se autodenomina de izquierdas y que ante un conflicto saca la fusta en lugar de la libreta para anotar acuerdos.

Este problema que airea en un foro formativo de su formación política, resulta preocupante ante los aplausos recibidos por la plana del partido, presentes en el mismo, cuando afirma que el personal se lleva a su casa el dinero calentito por no trabajar, lo que supone un saqueo a las arcas públicas, por los sueldos del personal. ¿Está hablando de corrupción y meter mano al cajón por recibir el salario o se refiere a algo más señor Alcalde?.

Acaba este grandilocuente discurso elevando su tono como benefactor de lo privado frente a lo público en una defensa de izquierda de celemín (antigua medida para el cereal de forma cuadrada), que nos obliga a la siguiente reflexión: ¿La izquierda ha perdido el norte en Mieres?