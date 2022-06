Siempre engañados

Son multitud las empresas con las que obligatoriamente debemos de tener contacto casi a diario a través de contratos de diverso tipo. En buena parte farragosos en su lectura, y sobre todo letra pequeña que a una buena mayoría se nos escapa, aunque la “grande” siempre la interpretan a su favor haciendo de su capa un sayo.

No resulta nada difícil escuchar en variados sitios a ciudadanos con quejas y echando pestes sobre los servicios que recibe, pese a pagar cuotas nada baratas por lo que solicitó en su momento.

Aunque no hace falta tirar de las estadísticas al uso, pues se sufre en primera persona, estas nos indican que las compañías de telefonía encabezan el ranking negativo sobre el resto, que suelen ser los bancos, las eléctricas el gas, los seguros, y empresas de reparaciones diversas.

En el paquete de las quejas va incluido las interminables esperas en cualquier comunicación con ellos pues te marean –después de dar tus datos más de una vez– derivándote a otro departamento, y que en vez de darte solución clara en muchos de los casos lo complican aún más si cabe.

Seguramente todo encaminado a aburrirte y que desistas, o incluso la comunicación se corta, teniendo que volver a repetir la llamada, más musiquilla, y vuelta a empezar el todo desde el principio.

Decir que resulta Kakfiano o impresentables sería quedarse muy corto.

Por abreviar, uno mismo sufrió estos días atrás la prepotencia de la compañía de telefonía a la que estoy suscrito: me ofrecen leve rebaja de mi cuota mensual, y un nuevo móvil –el mío ya es de la época de los Picapiedra– así que acepto, pero al final la rebaja no llega, y en sus archivos grabados no aparece. En cuanto al móvil y según me indican lo recojo en su tienda de mi zona, la sorpresa viene dada cuando le pido por favor que me traspase los datos del viejo a este, la respuesta es no, y me derivan a ¡Gijón o Avilés! Pese a que la compañía me enfocó a efectuar allí las gestiones. Al final… ¡Hasta los oeufs! Que dicho en francés suena mejor.