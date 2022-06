Comentaba la semana pasado los cambios que se habían producido a nuestro alrededor (y en nuestras vidas, naturalmente), a causa de la pandemia. Y de entre estos, me alegraba de la vuelta a la normalidad, o cercana a la misma, por lo que se refería a la tertulia de ese bar que nombro tantas veces como el del primer descafeinado mañanero. (Para nadie es un secreto que me refiero a Casa del Marqués, o Casa Jovi).

Si acaso, es lógico que a los temas más habituales: política, fútbol, alguna que otra pincelada cultural, las noticias de última hora… se les añada los que vienen en la cola de arrastre que nos fue dejando el covid. De modo que no es infrecuente que el bicho salte a la mesa de las conversaciones en forma de: “Pues a fulanito (conocido de todos) le volvió a dar positivo después de un año que haberlo sufrido” o “escuché ayer que la ratio de contagios había vuelto a incrementar su cuota de vuelo”, y cosas más o menos de este estilo.

Así que, después del pistoletazo de salida, era lógico que del bicho se pasara a los sanitarios encargados de hacerle frente, y de estos, de un modo ineludible, a las mayores o no tantas atenciones con las que los pacientes se encuentran a diario cuando franquean la puerta de un hospital.

Bastó una ligera mención a la sanidad pública para que uno de los presentes recordara un artículo mío de LA NUEVA ESPAÑA en el que valoraba la entrega de los profesionales para mejorar la calidad del sistema público de nuestra región. De la buena memoria del tertuliano nos fuimos dando cuenta a medida que nos ofrecía más datos: “Hará como dos o tres meses a lo sumo de su publicación, y lo finalizabas con un reconocimiento hacia la labor de los sanitarios del Hospital Valle del Nalón”, concluyó.

Le felicité por su excelente memoria (es cierto que el artículo se había publicado en el mes de abril), y que sus últimas aseveraciones sobre las alabanzas que yo había dirigido a los profesionales del hospital eran ciertas.

En ese momento me vino a la memoria una cita conocida de Henry F. Amiel, y a la que yo me he referido en alguna ocasión en estas páginas. “El tiempo no es sino el espacio entre nuestros recuerdos”. De modo que aproveché la ocasión para dirigirme a todos los tertulianos (en esta ocasión éramos cinco los congregados en la mesa habitual) y decirles que hacía una semana más o menos había vuelto a tener la ocasión de ratificarme aún más en mis palabras de elogio.

De nuevo, comencé, mis habituales ahogos debido a la falta de aire: bronquitis, alergias, asma…. se ensañaron conmigo. Por lo que me vi obligado a ingresar en Urgencias (previa visita a la médica de guardia del ambulatorio) para que me insuflaran el necesario oxígeno. La visita duró poco tiempo (apenas un par de horas fue lo que tardaron en diagnosticarme una bronquitis aguda) pero las atenciones recibidas en todo momento, tanto la prontitud para hacerme variadas pruebas (covid, tensión, sangre, placa para eliminar una posible neumonía…), así como el exquisito trato recibido durante mi estancia, volvieron a demostrarme la importancia de contar con unos profesionales que se vuelcan en hacer que ese trance de ingreso en el hospital nos resulte lo menos molesto posible.

Me despedí de la sección de Respiratorio, dije, dando las gracias a todo el personal que se encontraba allí en aquellos momentos (el hecho de que forme parte de su trabajo no impide reconocer su excelente competencia). De vuelta a casa, recordé el otro artículo al que hacía referencia al principio, donde defendía la importancia de contar con una sanidad pública como la nuestra. Y un Hospital, como el del Valle del Nalón, que nos sirve de ejemplo.