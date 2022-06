Cada solsticio celebramos la llegada del verano, la noche más corta es también la más mágica, la noche en la que los ritos del agua y el fuego son utilizados para purificar, el momento en que los cuélebres pierden los poderes y se liberan las cautivas. Las leyendas nos hablan de la magia de una noche, saber aprovecharla supone el beneficio de la cosecha, la fortuna de la vida.

Las leyendas nos ofrecen pues de forma sencilla una explicación simbólica de la realidad; tenemos que romper el hechizo que nos impide salir del dominio del cuélebre, tenemos que hacer sitio a la cosecha que nos permitirá seguir adelante, también en la leyenda hay moraleja, no hay recompensa milagrosa sino esfuerzo y trabajo.

Y en la noche de San Xuan celebramos pues nuestra propia vida, la que nos permite renacer y seguir adelante, para eso desde la Agrupación Socialista trabajamos cada día, para que nuestro concejo pueda, no solo aprovechar cada oportunidad que se presente, sino también para generarlas, apoyándonos en nuestras potencialidades para construir un Mieres más atractivo.

Debemos aprovechar todas las opciones de regeneración que nos permiten, por ejemplo, los fondos de recuperación para diseñar proyectos y convertirlos en realidad. Para que nuestras ideas de renovación sean una realidad, utilizar la oportunidad de financiación para mejorar y rehabilitar nuestros barrios, nuestras calles nuestros pueblos dotándolos con los mejores servicios posibles recuperando atractivo para la gente, para quedarse y desarrollarse aquí y que desde aquí pueda exportar su talento.

Es imprescindible reconstruir nuestro modelo basándonos en aquello que tenemos, la Agrupación Socialista de Mieres sigue apostado por nuestro campus universitario con un proyecto de desarrollo integral, que pueda contribuir a que nuestro territorio no solo atraiga alumnado, sino también y sobre todo investigación, innovación para el desarrollo que se traslade en propuestas reales que colaboren y que elaboren nuevas oportunidades.

Este es uno de los ejes en el que nos apoyaremos, pero no es el único, no podemos trasladar toda la responsabilidad a los demás, también nosotros debemos implicarnos en la tarea, que empieza con la gestión local eficaz. tenemos que ser capaces desde nuestra realidad de regenerar nuestro concejo tanto desde lo económico como lo social, con un sistema de reparto y equilibrio justo de nuestras inversiones, para todas las personas de cualquier edad y de cualquier lugar de nuestro municipio.

Tenemos la obligación de ofrecer a cada habitante de Mieres no solo las explicaciones necesarias, sino también implicar a cada persona en las decisiones sobre lo que pretendemos hacer, cómo podemos hacerlo, cuánto cuesta y cómo podemos costearlo. Por eso en los proyectos de desarrollo tanto para la rehabilitación como para la modernización son tan importantes los procesos de colaboración, hemos de implicarnos toda la sociedad mierense.

Esto no es un cuento, aquí no hay nada fácil, ni hay héroes solitarios, tenemos que librarnos de muchas trabas, pero no con leyendas, sino con la colaboración y con el esfuerzo comunitario. Esa es nuestra verdadera fuerza, solo así será posible que en cada San Xuan podamos seguir recogiendo la flor del agua, vamos a aprovechar pues esa magia necesaria para recorrer juntos el camino pisando con firmeza la realidad y construyendo con ella nuestros sueños.

Bones fiestes, feliz San Xuan.