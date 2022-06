Si en muchas ocasiones las aguas de un río acaban alejándose de su curso habitual y encuentran otras orillas por las que internarse, lo mismo ocurre con cualquier conversación que, tras un rato de efusiones verbales, más o menos interesantes, se aleja hacia otros temas.

Algo de eso ocurrió en la tertulia última de ese bar al que me refiero tantas veces, después de un jugoso intercambio de opiniones sobre la nota final de la selectividad, la que determina las posibilidades de acceso a los estudios universitarios.

Se analizaron con lupa las notas de corte y hasta se echó mano de la calculadora para concluir que, tras los dos años de bachillerato y después en la prueba de la selectividad, salvo unas notas casi superbrillantes, recalcó uno de los contertulios, la gran mayoría de los estudiantes no puede acceder a los estudios que desea.

Y como el tema resultaba apasionante por lo injusto –entre otros, la situación económica puede ser determinante en el desarrollo académico, y lo mismo sucede en la prueba de acceso– se decidió posponerlo para una próxima charla en profundidad.

Unos minutos antes habían comentado en la tele los resultados de las últimas elecciones andaluzas, lo que hizo fácil el tránsito desde las aulas educativas hasta la escuela política, centrándose la charla a partir de ese momento en alguno de los motivos que habían hecho posible que la izquierda en su conjunto sufriera una debacle de proporciones más que considerables. Y dado que los presentes eran seguidores de la cita “todo tiene que ver con todo”, el río fue recogiendo caudales diversos y temperaturas de distintos grados. Nada faltó: desde la referencia a la máxima kantiana como una regla autoimpuesta, según la cual si el sistema que vertebra esta sociedad es el capitalista no se puede esperar más que reiteraciones en el mismo, hasta las alusiones a esa falta de unidad de las fuerzas de izquierda o progresistas (según quien fuera el tertuliano que estuviera en posesión de la palabra).

En lo que sí hubo consenso fácil fue en la necesidad de que los políticos, de uno y otro color, fusionaran la piel con la de sus ciudadanos, algo que, por lo visto hasta el momento –la desafección hacia los dirigentes públicos es bastante notoria– está lejos de suceder. Y como quiera que se trataba de ayudar a que se produjera esa simbiosis, no faltaron recetas al uso. Como en cualquier partida de cartas, siempre hay algún curioso que observa las jugadas desde la distancia. Y lo mismo sucedió en este caso. Alguien que estaba acodado en la barra, dio muestras de haber seguido con interés los distintos movimientos que fuimos poniendo sobre el tapete. Pronto se despegó del mostrador y dio unos pasos hacia nosotros. Sus palabras no dejaron ningún tipo de dudas. Si me permitís sumarme al coro de ideas, dijo, expondré una que, a pesar de su dificultad, estoy seguro de que en caso de ser aceptada serviría para uniformar esa piel a la que os referís.

Es sencilla de poner en práctica pero, a un tiempo, muy difícil de ejecutar dada su casi nula aceptación hasta el momento, recalcó. Que los altos cargos públicos –presidentes, ministros y demás componentes del escalafón superior– se comprometan, una vez agotado su mandato, a vivir con el sueldo que tenían antes. Nada, pues, de prebendas posteriores, que cada cual regrese a su oficio habitual, o al paro, si es que no estaban en activo. De este modo podríamos comenzar a hablar de verdad de un término que llena la boca de todos, pero que a la postre se queda en pura esgrima verbal, como es la igualdad.

Dejo aquí sus palabras, por si alguno de esos políticos a los que me refiero se decide a recogerlas.