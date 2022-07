En La Alpujarra de Granada hay un pueblo que celebra la Nochevieja en agosto. Cansados de que todos los 31 de diciembre fallara el suministro eléctrico, dejando a los vecinos a oscuras y con la cena cruda en el horno, por votación popular se adoptó el cambio. Y desde entonces, las nocheviejas son más cálidas, luminosas y cocinadas.

El ingenio humano está para eso, para resolver fácilmente los problemas que nos fastidian.

La tertulia del contenedor, en su inquebrantable compromiso con Mieres, lanza una propuesta similar a la granadina: si desde tiempos inmemoriales se conoce que cuando se declara oficialmente la estación veraniega y, sobre todo, en las fechas más señaladas de las fiestas de San Juan hará un tiempo espantoso, con abundante lluvia, truenos y frío, ¿qué tal si nos rendimos a la evidencia y desplazamos los jolgorios del santo patrón de los mierenses a fechas de clima más benigno? El otoño asturiano suele ser más estival en lo climatológico que el verano marcado en el calendario. Es más, en febrero puede que haga más frío, pero el cielo no está tan encapotado y amenazador como en la semana clásica de San Juan. Y no le vendría mal a febrero, un mes de lo más tristón, que le metiéramos un chute de alegría. Y así reduciríamos el riesgo de que la noche de las hogueras y los fuegos artificiales no se vea ni para cantar; y que los músicos se electrocuten; y que el personal se acatarre.

Le damos vueltas al asunto y no encontramos más que ventajas. Es una simple adaptación a las condiciones, y pensamos que hasta San Juan se alegrará al dejar de escuchar a los mierenses decir "¡vaya mierda de tiempo!". No creemos que al Santo le importe. Bastante buen talante está demostrando al aguantar sin rechistar que la iglesia que lleva su nombre esté cada día más desconchada.

Es como si sólo tuviéramos presente a Juan el Bautista para la diversión, mientras la devoción se nos cae a cachos.