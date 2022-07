A estas alturas del verano Asturias está inmersa en vorágine fiestera, que a lo largo y ancho de su geografía tienen para todos los gustos. Me da pie a esta opinión cuando escucho en mesa cercana a dos personas y que aquí reproduzco; "Vaya mierda de fiestes les de esti añu", comenta uno, el otro asiente y a la vez pregunta ¿tú yes sociu? ¡que vá! Ya me borré haz muchos años, ¿y tú? Pregunta el primero, yo no fui nunca. Con lo cual -según mi opinión- entiendo que no están capacitados para hacer crítica alguna.

Las comisiones de la juntas directivas de Festejos son sufridores de primera categoría, que pasan un año entero sacrificándose ellos y a su familia para llevar a buen puerto la culminación de su trabajo en unos días. Trabajo que al final puede quedar deslucido en función de diversas variables, como pueden ser lluvias inoportunas, aunque los toldos lo alivien algo, pero -obviamente- no es lo mismo. En muchos de los casos son el blanco de la crítica fácil, y encuentran poca colaboración de los que realmente son los beneficiarios de las fiestas. Otro problema muy acusado es la falta de relevo generacional, lo que les lleva a seguir años y años para que todo no se muera, con el lógico cansancio y desgaste de todos ellos. Los gastos crecen cada día, y se las tienen que ingeniar cada vez más para cumplir la tradición, así que incluso el coste del bollu y el vino de esti añu se ha incrementado mucho, también abundan socios que aún les parece poco, aunque fiestas hay en pueblos pequeños que el coste del recibo da justo para ello. Así que en sitios como en Mieres, y en general todas las que se celebran alrededor de San Juan, con orbayu siempre asegurado, tanto que incluso podría ser incluido en el programa, no me extrañaría que alguno de los protestones de turno exigiera previa presentación del recibo, un paragües, o un sombreru por si acasu. El sombreru me lu quito yo para reconocer el trabajo de los directivos de las comisiones de fiestes de todo nuestro entorno. Se lo merecen con creces.