"Se queman las patatas". Mientras contemplo obnubilado sus preciosas facciones, Maruchi, aparentemente amodorrada, me alerta de la inminente incineración del tubérculo.

Con 50 años experimenté el maravilloso placer de cuidar de mi padre hasta el final. Hoy, siete años después, la vida me vuelve a dar otra oportunidad. Un traspiés, una tonta caída, una dolorosa fisura pélvica y un cuerpo fatigado con dificultad para la recuperación me han sacado de la rutina para dedicarme en cuerpo y alma a proporcionar a Maruchi la mejor calidad de vida a mi alcance. Y ella no es exigente, a pesar de haber padecido intensos dolores y fastidiosas incomodidades.

Ahora, en su silla de ruedas, acaba de comer con gusto la crema de verduras aligerada con leche y enriquecida con pequeños trozos de carne de pavo. Y, de refresco, unos cubitos de jugosa sandía que compensan el sabor desagradable del analgésico.

Cuando me dispongo a preparar mi comida le pregunto si me acompaña en la cocina o si prefiere que la acomode en el sofá para ver el capítulo de Don Mateo. Adormilada, cansada por el dolor y los años, levanta la mirada y me responde, casi en un susurro: "Contigo, siempre". Y siento que se me aflojan las piernas y he de aferrarme a la encimera.

Si la vida merece ser vivida es por instantes así, cuando en la mesa de una cocina se concentra el mayor amor posible, la madre y el hijo unidos con una intensidad inexplicable, mágica. Un nexo que me ha permitido resistir tres semanas sin apenas dormir, pero con una energía y una claridad mental que ya quisiera en períodos más tranquilos.

Ahora disfruto escuchando su respiración mientras duerme plácidamente. Es lo mejor que puedo proporcionarle. Y que cuando abra los ojos encuentre los míos, y nos regalemos unos besos que saben de maravilla.

Hoy desconozco a qué altura del camino estamos, pero el viaje es bellísimo.

Por cierto, las patatas se quemaron un poco, pero conservaron todo su sabor.