A vueltas con el cuartel de Mieres

No tenemos claro cuando se instaló la Guardia Civil en la población de Mieres. Lo que sabemos es que son al menos 170 años. Lo que es de sobra conocido es que a lo largo de estos años, dicho cuerpo estuvo casi siempre en edificios alquilados, exceptuando un corto tiempo en el que fue propietario de su casa cuartel.

Este cuerpo militar se instaló en siglo XIX en Mieres, en un edificio de alquiler, régimen que mantiene en la actualidad, ya que aún sigue de inquilino. Por ello, serían diferentes lugares y caseros con los que trató este cuerpo de seguridad, siendo el Principado de Asturias el propietario del poco operativo cuartel con el que se cuenta actualmente.

Para conocer los primeras pasos de la Guardia Civil en su primer cuartel en Mieres tenemos que recordar a mi maestro, el recordado Benjamín Álvarez "Benxa", ya que según su opinión, este primer asentamiento de la Guardia Civil de Mieres estuvo situado en el barrio de Oñón. Analizándolo bien, se le puede encontrar el sentido, pues Mieres en aquel momento era una villa alargada a orillas de la carretera de Castilla. Según Benxa, de este barrio pasarían a un edificio situado en lo que hoy es la esquina de Manuel Llaneza con Doce de Octubre (antiguo edificio de un conocido Banco). Anexo a este edificio había un solar con amplias cuadras para alojar los caballos de estos guardias civiles.

Aunque mi teoría es diferente, ya que pensamos que anteriormente este cuartel estaría durante varios años en el barrio de La Villa, en razón de lo expuesto en el siguiente anuncio: "Necesitando tomar en arriendo una casa; que sirva de cuartel a la fuerza de la Guardia Civil que ha de formar el puesto de Mieres, cabecera de línea, los propietarios de dicha villa, que deseen alquilar alguna, presentarán sus proposiciones el día 5 de diciembre de 1903, a las doce de la mañana, en la casa, que actualmente ocupa dicha fuerza, sita en el barrio de La Villa, donde se halla de manifiesto el pliego de condiciones que ha de servir para dicha licitación". (BOPO 03/11/1.903).

El edificio que solicitaba en aquel momento debería acoger a 5 guardias con sus familias.

Sobre el edificio de la Guardia Civil en Oñón, diremos que se convertiría en el primer "Centro Socialista", y que años después estos socialistas mierenses levantarían de su sueldo y con ayuda de la sociedad de Albañiles de Madrid, un magnífico edificio en el barrio de El Polear, a orillas de la vía del ferrocarril de minero de mina Baltasara y en pleno mercáu de los gochos.

La Guardia Civil de Mieres seria noticia en numerosas ocasiones a nivel nacional. Una de estas, sería con motivo de los sucesos de junio 1897 desarrollados en esta villa, y que pasarían a la historia como la "Sanjuanada". Una historia que después de pasados 125 años aún está a medio contar. Para sofocar estos hechos y tener la situación controlada, llegarían a la villa de Mieres gran cantidad de Guardias Civiles, aunque pasado más de un mes, muchos de los guardias continuaron destacados en Mieres. Esto nada tendría de particular, si no fuera porque el Ayuntamiento no los tuvo alojados por cuenta de los fondos municipales, teniendo varios vecinos que dar obligado alojamiento a varios guardias para sobrellevar esta carga. Para colmo, siempre según los comentarios de la prensa, los encargados de dar alojamiento fueron muchos vecinos pobres.

A lo largo de su historia, la Guardia Civil ha tenido en Mieres numerosas felicitaciones y críticas por parte de los mierenses. Una de estas felicitaciones fue cuando se derrumbó el puente de "La Perra", ya que gracias a la actuación de la llamada Benemérita y, en especial, a su sargento por aquel entonces, se evitaron muchas desgracias a consecuencia del derrumbamiento del "Puente del Norte". Horas antes prohibieron terminantemente la circulación de vehículos y personas, dado el peligro que representaba. En esos mismos días y debido a las fuertes lluvias, la labor Guardia Municipal fue encomiable. Los agentes no abandonaron a los vecinos de Oñón, sobre todo para rescatarlos y ayudarlos a salvar sus enseres. Sobre las críticas lo hablaremos en algún otro artículo sobre la posguerra y los años de las huelgas mineras.

No sería hasta el final de la década de los años veinte del siglo pasado cuando algunos ayuntamientos comenzaron a promover la construcción de casas-cuartel. Por su parte, el Ayuntamiento de Mieres se mostró disconforme con que la Guardia civil no tuviese un cuartel a la altura de lo que era una prospera villa. Por ello, el 21 de junio de 1930, en un pleno en sesión extraordinaria, se trató el asunto relacionado con el alojamiento de las fuerzas, donde se emitieron distintas opiniones por varios concejales, llegándose al acuerdo de designar a Julio González Roces y a Ramón Fernández Riesgo, para que con el alcalde Manuel Martínez Díaz, recabasen de las sociedades industriales del concejo el apoyo y contribuyesen a costear las obras de reparación en el palacio del Barrio de La Villa (marqués de Camposagrado), recién comprado por el Ayuntamiento, para que pudieran ser alojadas en dicho edificio las fuerzas de los puestos de esta villa, además de los de Santullano y de Murias. Estos últimos acuartelamientos estaban también en edificios alquilados, concretamente el del pueblo de Ujo, aún se mantiene en pié y fue propiedad de la Hullera Española.

En aquellos años, la imagen de la Guardia Civil ya comenzaba a estar bastante desgastada y apenas se recordaba el prestigio sólidamente labrado durante el siglo XIX, hasta el punto de que hacia 1931 algunas fuerzas de la izquierda solicitaron su disolución.

En la mañana del domingo 24 de marzo de 1931, se recibió en la alcaldía de Mieres, una comunicación del Gobernador civil firmada por el ministro de Gobernación, en el que ponía en conocimiento la supresión del puesto de la Guardia Civil de Mieres, siendo nombrado a los pocos días después como alcalde de Mieres, el socialista Ramón García Peña, quien seguramente ya tenía en la cabeza la idea revolucionaria. En vista de esto, ese mismo día se embalaron los muebles y demás enseres de los números que aquí había destacados, siendo trasladados esa misma tarde a Sama de Langreo para conocer sus destinos en ese día.

Hoy día se sabe que el Ayuntamiento de Mieres dirigió en numerosos telegramas de protesta por esta supresión, sin que fuesen contestados por el Ministerio. Este hecho, dejó a Mieres privado de los elementos guardianes del orden. Quedando el orden de la villa a cargo del puesto de Murias y de unos pocos números de guardia municipal de Mieres, y siendo apoyados en ocasiones por los Guardias civiles del Caño de la Salud.

Llegarían los hechos de la Revolución del 34 y todos los cuarteles de las cuencas serian atacados y rendidos. Librada la lucha, sería la Guardia civil de Mieres la que detuvo al comunista Manuel Grossi, quién lideró el Comité Revolucionario del Caudal, siendo correctamente tratado, ya que el detenido se esforzaría por impedir las vejaciones a los prisioneros.

Sería el comandante Doval, quien aprovechando su popularidad, debido a los hechos de Octubre del 34, el encargado de realizar un proyecto para el Ministerio de la Guerra, para construir nuevos cuarteles con destino a la Benemérita en Asturias y en las cuencas mineras de León y Palencia, con capacidad para 25, 50 y 100 guardias, como guarnición ordinaria. Esto no se llevaría a cabo debido a la guerra civil.

A su vuelta a Mieres, tras la Guerra Civil, la Guardia Civil se instala en un caserón conocido como Casa Rabona, el lo que hoy es un edificio que albergó en su día una sidrería, a orillas de la carretera de Castilla, frente a la sidrera plaza de Requejo. En sus bajos estaría el cuartel y en el piso superior las viviendas de las familias.

En plena postguerra, se autorizaron las construcciones de casas-cuartel para la Guardia Civil en Mieres y Sama de Langreo. Nada más construida la casa cuartel son abandonados los bajos de Casa Rabona por la Guardia Civil, pasando este bajos a ser el Bar Ferroviario. Este bar, sería traspasado y el nuevo propietario lo bautiza como Bar Narcea, abriendo en 1960. Su primer piso estuvo ocupado por una academia de enseñanza privada regentada por un practicante que trabajaba en minas de Corujas. En esta academia, algunos profesores del Liceo Mierense se dedicaron a ejercer la enseñanza privada por las tardes.

Como destino para el nuevo cuartel se elige la zona de Mieres Norte, próxima al río Caudal. Su fachada principal estaba emplazada en una calle que con el tiempo seria bautizada como Avenida de Méjico. Durante más de 50 años estaría la casa cuartel de Mieres allí situada, hasta que en el año 1995, un informe técnico refleja que este inmueble comienza a tener síntomas de aluminosis. Otro posterior, ya en el 2009 apremiaba a su desalojo y clausura, ocurriendo finalmente esto en el año 2011.

Su derribo tuvo lugar el 20 de enero de 2016.. En ese acto se dijo que este cuartel seria realidad en 2019, pero lo cierto es que a día de hoy sigue paralizado por los problemas del agua en su subsuelo. Ante esto, sería bueno recordar que la Hemeroteca ya proponía a principios de los años noventa como emplazamiento del cuartel de la Guardia Civil el solar de lo que hoy son la ruinas de la vieja Fábrica de Los Mallos. Con ello, se podría recuperar un espacio totalmente urbano y localizar este cuartel en una zona más adecuada para empezar el nuevo Mieres que llegara con la desaparición del lavadero del Batán.