El enciclopedista de la eterna juventud

Hace algunas fechas el teniente general Pitarch manifestó que la invasión de Rusia en Ucrania no era sino una guerra velada entre los Estados Unidos y Rusia. Esta interpretación puede parecer extraña pero ¿quién mejor que un militar puede conocer las causas de una guerra? Este y otros hechos históricos fueron causa de amistosas sesiones de sobremesa en el pasado verano con un veterano turonés coincidiendo ambos con la opinión del teniente general que, curiosamente, no estaba en la línea ofrecida por la televisión. Pero, parafraseando a Francisco Umbral, yo no vine aquí para hablar de la guerra de Ucrania sino de este amigo llamado Antonio Pulgar que vivió muchos años en el barrio San Francisco.

Antonio sabía mucho de esa manipulación mediática porque disponía de un gran bagaje cultural sin haber seguido nunca una enseñanza reglada. Lo empezaremos a comprobar retrocediendo un siglo para situarnos en 1923. Estaba en puertas la primavera de ese año cuando vino al mundo. Nuestro valle, entonces, era un hervidero de gente empleada en las minas que explotaba mayoritariamente Hulleras de Turón, empresa de capital vasco. En aquellos años, Agustina Velasco, vecina de Linares, era aguadora, servicio que le facilitó la Compañía, a causa del fallecimiento de su marido en un accidente laboral, pues había quedado en una situación muy precaria al tener a su cargo varios hijos de corta edad. Por eso, no tardaría en contraer matrimonio con Pedro, joven moredense que había llegado a Turón para emplearse en la "Mina de Ortiz" en La Llama. De esa unión, nacería Antonio que realizó sus estudios primarios en la escuela del pueblo dirigida por Dª Pura, una maestra natural de otro Linares, el situado en las proximidades del puerto de Pajares.

Aquel niño ya prometía por su inclinación natural hacia el conocimiento desde edad temprana. Como también prometía el Valle: una especie de factoría industrial en la que ya faenaban 3000 obreros, que, por otra parte, se había convertido en una auténtica villa por las instituciones y organismos de que disponía (Ateneo Obrero, Club Deportivo de fútbol, Banda de Música, Orfeón, Sección de Cruz Roja, sala cinematográfica, oficinas bancarias y de Correos…). Esta época del "Turón glorioso" coincide con la adolescencia de Antonio, que, como es sabido, es la etapa idónea para la formación y desarrollo de las cualidades intelectuales de todo individuo.

La adhesión de sus hermanos mayores a los partidos obreros le permitió disponer de una pequeña pero escogida biblioteca al mismo tiempo que ellos mismos actuaron de auténticos pedagogos. Este fue el origen de su afición por la lectura que ya no le abandonaría jamás. También supieron transmitirle ese don para elegir el tipo de libro más adecuado que le aproximara al conocimiento de los grandes sucesos de la Historia. En esto, llegó la guerra y su origen humilde le impidió ampliar estudios como, probablemente, tenía previsto. Pero aquellas enseñanzas recibidas de sus familiares fueron los pilares sobre los que cimentaría su vasta cultura. Con el paso del tiempo, su mente se convirtió en una verdadera fuente de datos y, lo que es más importante, fiable en sus planteamientos. En 1954 contrajo matrimonio con Celina Pardo, hija del que había sido director de la Banda de Música de Turón en la anteguerra. Ello le permitió promocionarse dentro de la sociedad local al ser nombrado muy pronto vocal nacional del Sindicato del Combustible. Con ese cargo participaría en numerosas reuniones con representantes del Ministerio de Trabajo e Industria en calidad de asesor para la creación de un anteproyecto que recogería las normas a seguir en las minas de carbón en los años siguientes.

Estos contactos a nivel superior en Madrid le aportaron una enorme experiencia en su vida profesional. Si a ello unimos su excepcional memoria, es fácil inferir que, en su edad adulta, era capaz de discutir, polemizar o conversar familiarmente sobre los más variados temas, no solo de nuestro país sino del mundo entero. Otra característica de su personalidad, se encontraba en la jovialidad de su carácter y el respeto que sentía por la opinión de los demás. Disciplinado en sus hábitos, era consciente de la necesidad de una actividad física diaria moderada lo que le permitía disfrutar de una vida sana. Probablemente en este planteamiento vital esté el secreto de su longevidad. Durante muchos años era fácil verlo hacer caminatas diarias de quince y veinte kilómetros desde su domicilio hasta Urbiés, lo que le permitía mantenerse en plena forma con más de 80 años cumplidos.

Aunque yo le conocí desde siempre, debido a la diferencia generacional, solo en estos últimos tiempos mantuvimos una relación más intensa compartiendo mesa y mantel en numerosas ocasiones junto a Luz del Fabar, vecina suya y gran amiga que había sido de mi madre. Así estuvimos en lugares diversos que él ya conocía, pues en su época de vocal, había recorrido toda Asturias. Como el restaurante "El Crucero" de Tineo asistiendo al funeral de la madre de un amigo mío; en "Casa Ramón" de Oviedo departiendo con un sobrino suyo que era geólogo o en el Bar la Casona de Nembra, tras las raíces del brigadier Solís del que yo había publicado una biografía. Tertulias de café, en las que cuando quería dejar claro alguno de los postulados que defendía, era cosa admirable el comprobar la energía con que salían de aquella garganta sus palabras, si consideramos que su edad alcanzaba los noventa y ocho años.

Antonio, si exceptuamos la joyería a la que dedicó una parte de su vida, no era especialista en nada; en cambio, sabía de todo. Un hombre como él, que conjugara una cultura enciclopédica y una memoria prodigiosa con una salud envidiable, me atrevo a decir que no la encontrábamos en el valle de Turón en ese momento. Pero un día, el quince de marzo, de súbito, nos dijo adiós. Algunas semanas atrás ya nos envió señales de que su fin estaba próximo, pero no supimos percibirlo: repetía frecuentemente que su cuerpo estaba agotado y gastado. Cierto que tenía la vista muy dañada lo que le impedía la lectura, y alguna dificultad al caminar. Sin embargo, su mente estaba tan fresca como la de un joven. Ese día fatídico, cumplía exactamente 99 años y no quiso seguir viviendo. Ahora comprendo que ese "detalle" lo tenía celosamente guardado en su interior.

Como librepensador que era, había dejado escrito que cuando llegara ese momento no quería ni esquelas ni entierro ni ningún tipo de ceremonia religiosa. Se respetó su voluntad. No quiso dejar rastro. No obstante, su estela quedará presente en nuestro valle por mucho tiempo porque Antonio Pulgar no era una persona corriente. Te echaré de menos, amigo.