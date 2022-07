¿Éxito? (y II)

Las guerras a cañonazos y las económicas son asuntos de ricos y poderosos. Y son los ricos y poderosos rusos y chinos los que nos están tocando las narices. No sus pueblos, que bastante tienen con sobrevivir.

Bien, pues por mi parte, antes de lanzarme a la frenética escalada armamentística, comenzaría bloqueando radicalmente el acceso de esos indeseables a "la buena vida occidental". Ni un Rolex, ni una botella de Moet, ni un repuesto para los Mercedes y los Ferrari, ni un gramo de jamón de cinco jotas, ni un traje de Armani, ni un teléfono Apple, ni una pieza para los aviones privados y los yates. O sea, que se ahoguen en su dinero, que sus riquezas en el exterior queden embargadas. En definitiva, que no puedan disfrutar de lo que más les gusta. Y es posible que llegue un momento en que entre ellos cunda el desánimo que propicie un retorno a la normalidad, al no hacernos daño.

Si me preguntasen, que no lo harán, qué consideraría un éxito de una cumbre de la OTAN, o de la organización que sea, tengo clara mi respuesta: que no paguen los de siempre; vayamos a por la cabeza y destruyamos su bienestar, que no duerma, que le preocupen las consecuencias para su familia, que su mundo quede reducido a la mínima expresión hasta que los suyos griten ¡basta!

Estos tipos, que se consideran conquistadores mundiales a fuerza de expoliar y maltratar a sus pueblos, han de ser confinados en sus cochiqueras, privados del sedoso papel con el que se limpian sus asquerosos culos, condenados a revivir los tiempos de miseria de los que escaparon pisoteando a su gente.

¿Me cortas el gas? Mañana te quito lo que adoras. Es cuestión de probar, porque ya son demasiados siglos haciendo lo mismo, cometiendo los mismos errores y alcanzando idénticas soluciones, siempre injustas con los inocentes.

Si los enemigos van sofisticando sus estrategias, ya es hora de dejar de ser previsibles, de hacer daño a los de siempre. Que, por fin, sufran y paguen los culpables.