El cajón de los sueños

Reconozco que tengo aficiones peculiares, entre otras, coleccionar sueños (de joven atesoraba marcas de papeles de caramelos). En cierta ocasión un amigo me miró extrañado pues entendía que se recopilaran sellos, monedas, marcas de puros… pero eso de los sueños no le entraba por la cabeza, me dijo un tanto preocupado por mi estrafalaria ocupación (así la nombró).

Mas lo cierto es que es así y, además, como buen coleccionista, los divido por secciones y los voy agrupando con la misma pasión de quienes se ocupan de almacenar diferentes datos en su ordenador. La clasificación es variada, comenzando por los que más me gustan, que son aquellos que se me olvidan al día siguiente, cuando me despierto. Entonces tengo una sensación frustrante, como si por mi culpa se hubieran desvanecido en el aire, así que les sigo la pista con porfía, a veces durante varios días o incluso semanas, hasta que me convenzo de que es inútil y los archivo en el cajón de las amnesias (así denomino a este estante). Después están los que se acomodan a la realidad (suponiendo que esta sea algo más que un cableado de señales eléctricas), divididos por su mayor o menor cercanía a esta, y dependiendo del grado de su posible cumplimiento. Por una parte tengo la casilla destinada a "Los inevitables, o casi", y de otra, los contrarios, es decir, "Los que se podrían haber evitado, o casi".

Así, en el primero de ellos, he archivado recientemente el recuerdo de la noche en la que un alud de nieve ocurrido en una estación de esquí se colaba por entre las sabanas de mi cama, despertándome por su desmesurada magnitud que dejó una docena de muertos sepultados entre el manto blanco, mientras que en el segundo me vi obligado a introducir el suicidio de un trabajador de 50 años despedido de la empresa tras 32 años de servicio en la misma ("amortización de efectivos por causas organizativas" o algo así, rezaba la lapidaria carta que ponía fin a la relación laboral).

Lo cierto es que hasta la fecha fui deshojando la margarita de las dudas con bastante solvencia. Hasta que me di de bruces con una noticia aparecida en prensa y según la cual, la inviolabilidad primero y la prescripción después, son los dos motivos principales que esgrime el Ministerio Público para dar un carpetazo definitivo a las investigaciones sobre los negocios opacos del rey emérito evitándole así una investigación penal.

Y como quiera que los sueños son residuos diurnos, tal como sugirió Freud, por la noche me vi asaltado por una multitud de imágenes con tintes truculentos y hasta lóbregos en ocasiones. Así, desfilaron por la almohada, el presunto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; uso de tarjetas de crédito opacas por él mismo y otros familiares; una cuenta con 10 millones de euros a su nombre en el paraíso fiscal de la isla de Jersey; aparte de elefantes y otras imágenes de tintes surrealistas.

Lo peor sucedió a la mañana siguiente cuando cogí el ramillete de inequívocas malas ensoñaciones e intenté colocarlas en su lugar correspondiente. Reconozco que pasadas unas horas no conseguía avanzar en mi tarea –la cabeza y el pulso se parecían ya al tambor de una lavadora–, hasta que, de pronto, caí en la cuenta de que no se trataba de un problema de espacio, sino más bien de falta de exactitud.

Así que decidí encargar una etiqueta nueva para esos casos que no tienen cabida ni en la más exagerada irrealidad. Se llama "Ciencia ficción", y visto cómo se están poniendo las cosas, seguro que no me faltará trabajo. Prometo seguir informando.