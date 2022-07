De las radionovelas a las telenovelas

Todos recordamos las radionovelas, al menos los que ya estamos algo cargados de años.

En nuestras casas solía haber un viejo aparato de radio que nos entretenía a diferentes horarios y cambiantes motivos y programas. Luego el mercado nos fue ofreciendo unas radios más modernas que funcionaban mejor, el sonido era más nítido, sin tantas interferencias.

Y así nos invadió la televisión, que primero llegó con pantalla en blanco y negro, para lanzar después la pantalla en color, con aquellos aparatos tan voluminosos, tanto que había que acondicionar y adaptar los muebles con un fondo exagerado. Y de esta forma, hasta que llegaron las televisiones planas, fue hace poco, que ahora se lucen en las casas.

Pero hay algo que a lo largo de todo este tiempo no ha cambiado. Las novelas no sólo no desaparecieron, sino que continuaron siendo imprescindibles en nuestras casas. Eso sí, cambiando de nacionalidad y autor, hasta nuestros días en que los turcos parecen los reyes de gran parte de los horarios. Allá donde aprietes el botón del mando a distancia hay una telenovela turca dispuesta a engancharte.

En el fútbol los españoles perdemos la propiedad de los equipos, en tanto, por ejemplo, los árabes conquistan cada vez más las posesiones de nuestros equipos y terrenos de juego.

Volviendo a Turquía, crean el drama con gran facilidad y sus leyendas invaden nuestras casas e intimidad.