Hace 40 años venía yo a este mundo fruto del gran amor de mi padre Jovino y María, como él la llamó siempre, amor que perduró siempre y perdurará eternamente.

Desde pequeña fui una enamorada de mi padre, yo siempre me quería parecer a él, siempre decía que le quería más que a mi madre, cosas de niños, pero realmente en mi interior supongo que ya sabía que mi padre era un ser especial y ya entonces algo en mi me hacía tenerle en un pedestal. Crecí feliz con mis padres, en un hogar lleno de amor y valores, cosas que uno no aprecia hasta que se van cumpliendo años.

El paso del tiempo me dio la razón, era igual que mi padre, no me refiero al físico que también, muchos decís que somos dos gotas de agua, mi padre más moreno y más guapo sí, hablo de ese carácter suyo que heredé y es el mayor legado que me deja, su serenidad, su integridad, su templanza, su diplomacia y por qué no tirarme una flor, también gran parte de su carisma. Me quedaba todavía mucho que aprender de él, pero sin yo saberlo, él llevaba 40 años preparándome para esto, esperaba que todavía este momento llegase dentro de unos años, pero ya sabéis, la vida...

Ayer antes de su funeral lo entendí todo, su herencia no era material, era algo impagable, incalculable, su herencia era darme esta educación y este amor que ahora me hacen afrontar tan difícil pérdida. Se iba el gran Jovino Fernández Santorum y yo era su heredera.

Lo dejó todo atado sin saber que iba a partir tan pronto, lleno de vida y de ganas, y sobre todo deseoso de ver crecer a su nieta India, de la que estaba completamente enamorado, igual que ella de su güelito. Nos dejó bien claro que siguiésemos viviendo y así lo haremos aunque su vacío es inmenso.

Estos dos días hemos recibido unas muestras de cariño tan de verdad, tan de corazón, como era él, estamos desbordadas, abrumadas, orgullosas... en fin, difícil explicar con palabras todo lo que nos habéis ayudado.

Quiero agradecer todo este cariño recibido, imposible responder uno a uno todos los mensajes aunque me gustaría nombrar a tantas y tantas personas, eso me lleva a escribir estas palabras para agradecer públicamente a amistades, compañeros, conocidos... y a la sociedad mierense en general. Gracias, gracias y gracias. Mi familia, en especial mi madre y yo os estaremos siempre agradecidos por tanto apoyo y tanto cariño.

Sí quiero agradecer a José Ramón Viejo Sáez por la hermosa foto de mi padre que acompañan estas líneas y que reflejan a la perfección lo que era mi padre. No nos conocemos personalmente pero espero hacerlo pronto.

Nunca estaré a su altura pero estaré aquí siempre para lo que necesitéis, para recordarlo juntos, lo que sea. No dudéis nunca en pararme por las calles de su querido Mieres para que podamos recordarlo juntos.

No solo se me va mi padre, se me va el hombre de mi vida. Pero me deja plena de orgullo.

No me extiendo más, porque si otra cosa heredé es que hablo y hablo y no tengo fin.

Eternamente agradecida.