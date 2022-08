La hora de despertar

Cada uno despierta a su manera o necesidad. De joven despertaba muy temprano y sin necesidad de reloj despertador. Después, a medida que fui entrando en años, la pereza me invadía y el salir de la cama me costaba un triunfo.

Sin embargo, cuando me jubilé, el cantar de un gallo de madrugada me despertaba y no me dejaba dormir más tiempo. Lo del gallo siempre me ocurría cuando dormía en el Hotel Vaqueros, en La Felguera, donde un gallo muy tempranero cantaba en la zona alta y próxima al hotel. Y como de aquella iba con frecuencia a Langreo, mi despertador siempre era el mismo sobre las seis de la madrugada. Echo de menos aquellos viajes y, sobre todo, aquella gente que durante tantos años traté.

Ahora, en Madrid y en la Sierra, tengo más de un despertador. Les explico. Sí conservo un reloj que desde hace más de un año no tiene pila, por lo que no anda y, lógicamente, no suena. Pero a cambio mis vecinos tienen un perro que ladra bien temprano y, como consecuencia, otro perro más lejos le responde.

Y así se pueden pasar horas "dialogando" y ellos solos se entienden. Me he acostumbrado a su conversación y los echo de menos cuando solo es un monólogo, es decir, un solo ladrido sin respuesta.