Salimos por el extremo leonés del túnel del Huerna –el túnel del tiempo una vez más, pues dejamos atrás un mar de nubes para zambullirnos en un inmaculado cielo azul– cuando en la radio sonó "On every street" de los Dire Straits, uno de sus mejores temas, que saboreamos mientras nos acercábamos a la fastidiosa estación de peaje. Finalizada la canción, el locutor informó de los detalles de la misma y de su fecha de publicación: 1991. No puede ser, nos dijimos. Es imposible que ya hayan pasado 31 años.

Porque en 1991 todavía faltaban tres años para que yo retornase a mi Mieres natal y aún peleaba con moderado éxito por acabar la carrera. En aquel entonces desconocía que me aguardaba una segunda vida aquí, el lugar en el que durante más tiempo he residido, donde echaría a andar un bufete, donde descubriría la afición a la escritura, donde me casaría, donde morirían mis padres… 1991 es un pasado lejano en el que no encaja la canción del gran grupo británico, que mentalmente está mucho más fresca y próxima. Con Saldaña en el horizonte, avanzamos en silencio, como queriendo situarnos en aquel año tras la sorpresa dada por el locutor, intentando asimilar algo de lo que no siempre somos muy conscientes: que la vida corre a gran velocidad y, como sistemáticamente advirtieron nuestros mayores, cada vez más según se va envejeciendo. En 1991, la ciudad universitaria de Madrid seguía siendo mi entorno habitual, donde me desenvolvía como pez en el agua, con las regulares escapadas a la casa familiar de Manzanares. Una vida completamente distinta, en otros lugares, con otra gente, con distintos acentos y costumbres. Un tiempo en el que Mieres aún no formaba parte de mis planes de futuro, conservando el halo romántico de ser la población que constaba en mi carné de identidad, a la que iba de vez en cuando y siempre de pasada. Qué cerca parece esa canción y qué lejos queda aquella época.