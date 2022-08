La fiebre de peatonalizar calles que hace ya varios años dio comienzo en Oviedo, fue seguida por infinidad de municipios asturianos, incluidos los de las Cuencas.

Como cualquier teoría, ninguna resulta mala en su exposición, pero a la hora de la verdad surgen los inconvenientes por motivos dispares.

Si todos fuéramos cumplidores con las normas mínimas de convivencia todo sería una autentica gozada, con amplios espacios para pasear, relajarse, sentarse en una terraza o charlar sin prisa con los conocidos.

Pero como resulta archiconocido los españoles somos poco propensos –mejor nada– a seguir las normas, aunque redunden en el beneficio general.

Con lo cual al final cada uno hace lo que le apetece y en alguno de los casos estamos peor que antes.

Conclusión: Los coches circulan sin control, con el peligro añadido de los silenciosos eléctricos que te dan sustos de muerte, las bicicletas o los patinetes las toman como pistas de competición, convirtiéndolas en una especie de jungla en la que necesariamente hay que estar prevenido, dado que no respetan a nada ni a nadie.

Y no se crean ustedes que todo es cosa de la "chavalería" pues resulta frecuente que los infractores sean personas que ya peinan canas.

Así que pese a la buena voluntad con que todo está diseñado los inconvenientes superan a las bondades que se nos ofrecieron.

Decía al principio que la teoría resulta siempre estupenda, pero como en el caso que nos ocupa si no lleva medidas correctoras que lo complementen, y se "pasa de todo" al final flaco favor nos han hecho.

Uno mismo ha contemplado varios incidentes relacionados con ello, así que cuando exista uno grave se acordarán de Santa Bárbara.

¿La solución? No hacen falta encuestas al uso, pues todos lo sabemos de sobra, pero… los que tienen la sartén por el mangu, además de la obligación de poner remedio a todo ello, no saben no contestan. Y para que todo siga igual no se necesitaban alforjas, ni dilapidar cientos de miles de euros.