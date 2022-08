Un lavianés ilustre: Mariano Antonio Zapico

Un día el que fuera mutilado de guerra, que renunció a sus privilegios franquistas por no estar de acuerdo con el beneficio que se hacía a unos y el desprecio a otros, el escritor José Manuel Castañón de la Peña, quien se exilió a Venezuela y se dedicó a escribir, nos preguntó quién era Antonio Zapico de Laviana, el que había sido fusilado por Franco. Nada sabíamos. Lo supimos después. Preciosamente este 6 de agosto de 2022 se cumplieron nada menos que 86 años en que fue fusilado por sentencia firmada por Franco y tras haberlo detenido y condenado Millán Astray, el lavianés Mariano Antonio Zapico Menéndez, quien había nacido en 1886 en La Pontona, hijo de Emilio Zapico, quien había sido asimismo militar en tiempos de las colonias de América y en África. Después que se retiró, fue alcalde de Laviana, a finales del siglo XIX. Preciosamente la Plaza de la Pontona llevó su nombre. Quien haya anulado su nombre, quede para contarla otra vez.

Referido queda que Mariano Antonio Zapico Menéndez era hijo de Emilio Zapico, quien también siguió la carrera militar. En tiempo de la República había sido nombrado Gobernador de Cádiz, después de haber sido diplomático en Berlín, Alemania. Mariano Antonio había coincidido estudiando en la Academia Militar con Francisco Franco. De ahí que, al levantamiento de Franco contra la República, el gallego pidió al asturiano que se sumase al mismo, lo que no aceptó el de Laviana, de sentimiento republicano. Aquello fue suficiente. Para Franco o se estaba con él o contra él. La sentencia de muerte y ejecución de Mariano Antonio Zapico Menéndez fue, pues, el 6 de agosto de 1936, a muy escasos días del 18 de julio...

En 1938 llegaron a casa de sus abuelos paternos de Pola de Laviana dos jóvenes: Carmina y Purina Zapico Maroto, las que procedían de Cádiz, donde el padre había sido muerto por republicano. Las dos jóvenes sabían de un deporte que en España era desconocido; el balonmano. En Fontoria lo practicaban con otras jóvenes de Pola, lo cual acabó dando fama a Laviana y de lo que, asimismo, se habló bastante no hace mucho, eso sí, obviando muchas cosas. Y diciendo otras no muy ajustadas a verdad. De todos modos, no es este el caso. Del que, al respecto, ya hemos aclarado algunas cosas.

Si en 1938 llegaron a Laviana ambas hermanas, hijas del lavianés Mariano Antonio Zapico Menéndez y de María Antonia Maroto, vallisoletana, otros cuatro hijos –de los seis del matrimonio– se quedaron en Valladolid y Madrid, ya en 1939 ambas hermanas salen de España, vía Londres, Inglaterra, con pasaporte de "trabajadoras de Auxilio Social"...

Mariano Antonio Zapico Menéndez, de familia directa de Mariano Menéndez Valdés, quien ostentó grades cargos, como Jefe de Negociados de la Dirección General de Prisiones, Delegado de la Policía Judicial y Gubernativa, Administrador general de Correos, Fiscal de Navalcarnero, así como fue gobernador en el archipiélago filipino de Pangasinán, quien –¿qué menos?– tiene una calle en Pola de Laviana. ¿Qué tiene el sobrino Mariano Antonio Zapico Menéndez...?

(No se debe olvidar que en Pola de Laviana existen calles dedicadas a tres personajes falangistas, sin ningún mérito, obra ni historia, lo que indica que algo no se hace bien).