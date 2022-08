Disparen a los funcionarios, pero no al señor Alcalde

Estos últimos días no dejan de sorprendernos las noticias sobre el estado emocional del señor alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, tras conocer que su denuncia penal contra quienes lamentablemente tuvieron la ocurrencia en las pasadas elecciones municipales de ensuciar las calles del municipio lanzando pasquines con acusaciones sobre la gestión y cobros del candidato de IU, durante su mandato, fuese archivada tanto en primera instancia judicial como ante la Audiencia Provincial, anunciando nuevos recursos para defender su honor.

Desde CSIF no compartimos este tipo de actuaciones que pretendían sacar un rédito político, como tampoco compartimos los exabruptos del señor Aníbal Vázquez que, utilizando similar estrategia, aprovecha cualquier micrófono o medio de comunicación para verter falsedades y acusaciones vejatorias contra el personal municipal, acusándonos en uno de sus últimos actos públicos de que vivíamos "en una fiesta perpetua, una puñetera banda entre sindicatos y trabajadores"; que estábamos acostumbrados "a verbena diaria"; que éramos "la burguesía de los trabajadores"; que nos lo llevamos "calentito"; que hay "una corrupción de gente que mete mano al cajón llevándose dinero público sin justificarlo"; y que tenemos "la suerte de aprobar una oposición de por vida que permite no volver a dar un palo al agua en la vida...". Olvidando que contra quienes dirige tales infundios son también personas con derecho al honor, y todo ello con un fin claro de sacar rentabilidad política, pues parece estar de moda, y más en tiempos como los actuales, "disparar al funcionario".

Le recordamos al Alcalde que las leyes son iguales para todos, y si en lo que a él le duele se considera que esos actos no son objeto de delito, al prevalecer otros derechos dentro del marco electoral en el que se cometieron, tiene usted la suerte de que por la misma se salva de que todos y todas las personas que trabajamos en el Ayuntamiento ni siquiera intentemos denunciarlo cuando de forma irresponsable nos acusa falsamente de todo lo anterior, no respetando ni protegiendo los derechos fundamentales de quienes estamos al servicio de la ciudadanía, y no es por falta de ganas, sino porque seguramente también resultaría usted absuelto, y además no tenemos un equipo de abogados que nos salga gratis, como lo tiene usted, porque cada recurso judicial cuesta, y no poco.

Vulgarmente, se diría que está usted bebiendo de su propia medicina, y si de algo le sirve la misma para curarse de su soberbia, no estaría mal que como jefe de esta banda nos pidiera perdón públicamente, siguiendo las directrices de su propio partido cuando manifiesta que "la política no puede convertirse en una cacería humana", pues tampoco podemos alentar dicha cacería hacia los trabajadores públicos, y menos por parte de los gestores políticos de su coalición de Izquierda Unida.

La difusión pública de su intervención fue un impacto social importante no solo a nivel local, sino autonómico y nacional. Un hecho que atentó contra los derechos fundamentales de un colectivo al que también usted criminalizaba por tener un puesto de por vida, siendo el 98% de los laborales de su Ayuntamiento temporales o no fijos, omitiendo usted su vida laboral, su liberación como sindicalista, con un puesto de por vida en Hunosa y sin oposiciones.

Una vez más, ha demostrado no estar al nivel de exigencia de un regidor municipal, dañando la imagen de una institución pública de la que es usted el máximo responsable.

Presume ante la población de sus logros sin ayuda del Estado, ni del Principado, lo que pone de manifiesto que sus éxitos le vienen de su propia "banda", que somos todos y todas las personas que trabajamos en este Ayuntamiento, ¡qué poco piensa lo que dice!, ¡y qué poco piensan los que le ríen y aplauden sus palabras!

No se crea usted Dios, por más que las mayorías absolutas le den alas para ser más autoritario que hacer autocrítica. Y si quiere respeto y hacerse respetar, lo primero es ponerlo en práctica uno mismo, dando ejemplo, dignificando el cargo que ocupa y sabiendo que el funcionario sirve a los intereses generales, bajo los principios constitucionales, que usted reclama, y que a veces, se le olvida, son para todos por igual.

La sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Mieres apoya el trabajo de todas las personas que sacan adelante los servicios, con una plantilla cada vez más mermada, y en un ambiente laboral hostil, como ha dejado de manifiesto nuestro superior jerárquico máximo.