Pronto estará en los escaparates de las librerías españolas (se acaba de publicar en México y Panamá) el libro "Las guerras del general Omar Torrijos", del periodista Zoilo Martínez de Vega. Un excelente trabajo que nace de su contacto con el protagonista que se remonta a finales de los años sesenta. Haciendo un poco de historia, en 1972 y en Ciudad de Panamá, se inauguró la Acan-Efe, de la que Zoilo sería su primer gerente. Se trataba de un holding centroamericano integrado por varias agencias regionales asociadas a Efe que permitió a los países de la zona salir del aislamiento informativo a que los tenía sometidos EE UU.

Recordemos que, algún tiempo atrás, la agencia española había encargado a Zoilo la creación de dicho organismo que le valió, por parte española, la concesión de las medallas de Caballero y Encomienda de la Orden del Mérito Civil y de la "Efe de Oro", mientras que el gobierno panameño le premiaría con la de Gran Comendador de la Orden de Vasco Núñez de Balboa.

El proyecto entusiasmó a Torrijos, en aquel momento presidente de Panamá, y así nació una amistad entre ambos que se acrecentaría con el tiempo. Sobresaliente actuación la de este turonés pues, como manifestó Diego Carcedo en cierta ocasión, Zoilo es uno de los grandes periodistas de nuestro tiempo y si no ha sido popular es porque se ha dedicado casi siempre a informar desde el anonimato que caracteriza el trabajo en las agencias de prensa. Esto es indudable pues, en ese tiempo ya había fundado o dirigido delegaciones de la Agencia Efe en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Una actividad febril que le permitió escribir y difundir millones de noticias que llegaron a los lectores y oyentes a través de centenares de medios de comunicación de todas las naciones, pero, de modo particular, de las latinoamericanas. Conviene precisar, también, que su carácter abierto le hacía establecer buenas relaciones de forma rápida en la ciudad a la que había sido destinado. Cualidad esta que, unida a su permanencia en Ciudad de Panamá durante varios años, le permitiría compartir muchas horas con su máximo mandatario.

Esa proximidad con Omar durante años le permitió acceder a documentos que, hasta la fecha, nadie había tenido oportunidad de conocer y, al final, determinantes para la elaboración del libro. A través de sus páginas, Zoilo, hace una radiografía completa del militar, pues, como si de un hábil cirujano se tratara, abre con su "bisturí" el cuerpo del general, lo disecciona, y penetra en su alma, desentrañando su personalidad y entregando, para el disfrute de todos los lectores, el informe completo de un hombre que resultó providencial para su país. "En los primeros meses de su mandato –como resalta Zoilo– actuó con mano dura pero, después, experimentó un cambio sustancial en su forma de gobernar identificado con el inicio de su particular proceso revolucionario".

Su compromiso fundamental, entonces, se apoyó en dos objetivos: Por un lado, la recuperación de la democracia. Etapa que, según nos cuenta Zoilo, definía el propio Torrijos autocalificándose como dictador convicto, confeso y converso. Por otro lado, la eliminación del caso de colonialismo más sangrante de todo el continente, como era el canal de Panamá. Para entender mejor esta historia, Zoilo nos traslada a 1903. Es el año de la separación de Colombia a costa de la pérdida de soberanía de parte de su territorio a favor de EE UU que, poco más tarde, construiría una travesía marítima estratégica que comunicaba el océano Atlántico con el Pacífico.

Según avanzamos en la lectura del libro, Zoilo, nos va descubriendo la enorme dimensión como estadista de Omar que, no solo con dignidad y astucia sino también con tesón y valentía, inicia un largo litigio con el fin borrar aquella amarga señal marcada por el imperialismo en la historia de su propia nación. La empresa no se presentaba fácil. Pero, Torrijos, no optó por la vía normal, que era la del "papeleo y del paso por ventanilla" alegando derechos jurídicos. Sabía que siguiendo esa ruta, la batalla con el coloso del Norte la tenía perdida de antemano. Su estrategia consistió en hacer una campaña mundial para concienciarlo de aquella injusticia. Para ello visitó al mariscal Tito, impulsor del Movimiento de Países no Alineados (en cuya delegación estaría el propio Zoilo) y de esta forma logró poner de su parte a un numeroso conjunto de naciones que desde ese momento ayudaron a su causa reivindicativa.

En 1973 ya obtuvo una cierta victoria al lograr que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrara una reunión extraordinaria en Panamá para tratar dicho asunto lo que sirvió para poner en entredicho la ocupación norteamericana. Zoilo, también nos habla de otros acontecimientos curiosos como la tan poco conocida intervención del actor John Wayne, a fin de convencer al Senado norteamericano, dominado por la oposición conservadora (él mismo lo era) para que votara favorablemente los acuerdos que ya habían sido firmados por Carter y Torrijos en 1977 en los cuales se establecía el compromiso de devolución del Canal en 1999. Un gran triunfo para un minúsculo país. Pero en el verano de 1981, inesperadamente, se produce la muerte de Torrijos y Zoilo, a través de las declaraciones de determinados personajes, pretende arrojar luz sobre aquel suceso que, en principio, parece un accidente de aviación y luego se tienen dudas de que solo haya sido eso. Con un dominio perfecto de la narrativa periodística, Zoilo atrapa la atención del lector.

Para conseguirlo utiliza un estilo conciso, directo y palpitante electrizando el panorama que describe para luego iluminarlo a fondo con un análisis geopolítico, apoyado por los antecedentes históricos y las motivaciones ocultas que dinamizan la estrategia del poder. Prueba de la importancia de esta obra es que, la gesta de Torrijos será llevada al celuloide, según comunicó a Efe el cineasta panameño, Luis Pacheco. Distribuida a nivel mundial la película verá la luz próximamente. Cuenta ya con un guión escrito por Luis F. Bradley basado en el libro y tanto Zoilo como Torrijos serán personificados por renombrados actores.

Zoilo por una de las estrellas del cine español y el militar por un gran artista latino de Hollywood, cuyas identidades no quiso desvelar todavía. Hay libros que con apenas cien páginas pesan como si fueran de plomo y se nos caen al suelo literalmente por su falta de interés pues no expresan nada instructivo o ejemplar. En cambio, "Las guerras del general Omar Torrijos" con sus seiscientas páginas, es una obra que nos flota en las manos y, con la ligereza de una pluma, vuela presto hacia nuestro cerebro como un rayo iluminador. Se echaba en falta un libro de estas características porque ha llenado un importante hueco de la historia de Panamá que estaba por cubrir. Documento excepcional, en suma, en el que Zoilo descubre el verdadero significado de Torrijos dentro de la crónica centroamericana de la segunda mitad del siglo veinte.