Desconectado

En esta ocasión con aún mayor determinación decidí mi desconexión vacacional de la actualidad política. Si no, no hay descanso posible. Y las contadas ocasiones en que, sin intención, me di de bruces con un telediario, la sensación de desagrado fue inmediata. Lo único que ofertan los informativos son calamidades presentes y futuras.

Y las bobadas, que debido al reposo estival de los grandes líderes políticos patrios, ahora expelen sus mozos de espadas. Qué desgracia la nuestra, que vivimos en el país más rácano a la hora de dar buenas noticias, que las hay, pero que no tienen público. Que los españoles somos bastante masoquistas es una verdad ratificada miles de veces en nuestra historia. Si algo va bien tenemos el impulso incontenible de destruirlo. Y si va mal procuramos reformarlo para que, tras la correspondiente inversión, vaya igual o peor que antes. En consecuencia, el optimismo causa gran rechazo en la mayor parte de la población de este país nuestro, que no concibe una existencia sin abundancia de motivos de queja, noticias catastróficas y pésimos augurios. Es lo que vende, lo que la gente demanda. Ahora estamos en que el invierno va a ser espantoso, por caro, por chungo, por gélido, por escaso, por todo lo malo que uno pueda imaginar. De ahí que en ejecución intensiva del "carpe diem" las fiestas de los pueblos estén de bote en bote, repletas de barrigas saturadas de panceta y calimocho. Por lo que pueda venir después. Ayer comimos en un restaurante a 27 grados y no sucedió nada. Ningún desmayo, cero golpes de calor, nadie se deshidrató. Fuera, en la terraza, la temperatura era muy superior y estaba llena. Así que la polémica de este verano sobre la óptima y racional climatización parece quedar para los que no pisan la calle, los que sólo caminan sobre mullidas moquetas. Reconozco que según avanza agosto voy incrementando la dosis informativa para así arrancar septiembre con la mala leche a rebosar. Como un buen español. De mal humor o a punto de estarlo.