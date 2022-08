El fútbol de cantera

Estos días la tertulia del bar donde tomo mis descafeinados habituales, comenzó tratando el tema de la salida de Casemiro del Real Madrid. La mayoría coincidimos en que si el dinero es quien manda, hay que tener muchas dosis de valor, ética, o como se quiera continuar, para no preferir a un club que te paga el doble de lo que estás ganando. Nada nuevo, por desgracia, si atendemos al escaso eco que tiene la cita de Voltaire: "No pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por dinero".

Claro que no siempre sucede así, replicó uno de los intervinientes, lo que significa que aún quedan personas capaces de entender el fútbol de otro modo. Quien así hablaba, comentó el reciente ejemplo de un exfutbolista del Barcelona, Oleguer, que había participado de la gloria deportiva: ganó la Champions League y dos Ligas con el equipo catalán, además de dos Eredivisie con el Ajax. Recientemente, continuó, en una entrevista en "El País", dijo que había cosas del fútbol de élite que le incomodaban y que por eso había decidido alejarse de la primera línea.

Como quiera que se continuó charlando sobre la noticia, y dado que según la citada entrevista en la actualidad está involucrado en una Escuela de Fútbol para niños, un proyecto comunitario en Sabadell, bastó esta referencia para que, del mismo modo que una imagen nos lleva de inmediato a otra parecida, surgiera en la conversación el escrito que circula por las redes, desde las páginas de El Delfín de Langreo, a modo de carta, sobre el fracaso del U.P. de Langreo en el fútbol base (alguien aseguró que la citada carta ya había salido publicada hacía varios días en LA NUEVA ESPAÑA digital).

A poco que se alejen de uno las gafas de la miopía partidista, y se apele al sentido común y a la racionalidad que debieran presidir la práctica del fútbol de cantera, los argumentos que se exhibieron en la conversación parecen incontestables, y ello sin necesidad de bucear mucho en etapas anteriores, como el acuerdo con el Eulalia Álvarez, que siempre entendió el fútbol base como un elemento a la par formativo y deportivo.

Comoquiera que los cuatro que estábamos reunidos en torno a la mesa somos seguidores del U.P de Langreo, lo que no implica que tengamos que convertirnos necesariamente en estatuas, nuestra decepción iba aumentando a medida que se acumulaban las muescas sobre jugadores expulsados. Nada, pues, del "aquí todos tienen derecho a jugar", "aquí no sobra nadie a esas edades tempranas"; bastaba con comprobar que hace pocos días, y sin tiempo apenas para que buscaran equipo, se comunicó telefónicamente la baja a cuatro infantiles de primer año y dos de segundo (alguien matizó que el número había sido aún mayor). Práctica que, por lo visto, resulta ya habitual en los últimos tiempos. Y todo para sustituirlos por otros que, a priori, pudieran ofrecer mejor rendimiento.

Y por si no fuera suficiente, se aludió también al comportamiento arbitrario que el club había tenido con Ricardo Terente, capitán y jugador que más partidos disputó con el club a lo largo de su historia, y que se vio obligado a dimitir por serias desavenencias con la política deportiva. Cuando, además, el equipo estaba a salvo de todo peligro de descenso, como se reconoce en el escrito.

Hice partícipes a mis compañeros de que ya había leído la carta el día anterior y, además –sinceridad obliga–, comenté que las expulsiones atentaban directamente contra mi línea de flotación, pues, entre los afectados, estaba Pelayo, uno de mis nietos.

Cuando marché para casa, después de haber oído que estaría más que justificado que este año no renovara el carnet de socio, me dije que nada de eso. El club está por encima de todo; nada tienen que ver quienes están al frente en un momento determinado, con el valioso historial que atesora el Unión. Eso sí, concluí mi monólogo, confío en que acaben dirigiendo el equipo otras personas que velen por las ilusiones y hasta por la salud de los niños y de sus familias" (así finaliza la carta).