Para la reflexión

¿Se dan cuenta de que en los grupos humanos suele suceder que quienes más hablan son los que menos cosas interesantes tienen que decir? Y, mientras, los sabios, los cultos, los expertos, los sensatos guardan silencio, lo que conduce inexorablemente a que los temas de conversación –insisto, dominada por los que deberían permanecer callados cuanto más tiempo, mejor– caigan sistemáticamente en la banalidad, girando sobre chorradas que nada aportan, salvo aburrimiento y dolor de cabeza.

Ahora hagan un simple ejercicio: afinen el oído y cuenten los segundos sin escuchar el ladrido de un perro. No serán muchos. Los segundos, digo. Perros, los que quieras y más. En breve nuestro censo canino será superior al humano. Cada lugar tiene sus sonidos característicos: hay plazas en las que no hay forma de entenderse por el griterío de los pájaros y calles en las que el ruido de los automóviles lo invade todo; los que viven en las proximidades de los aeropuertos tienen su propias y atronadoras bandas sonoras, como las de los que residen en esos barrios que se ponen de moda para hacer botellones. Lo más repetido en Mieres es el ladrido. Y la comunicación de sus habitantes bípedos se produce entre los sonidos guturales caninos. Y charlamos, o lo intentamos, con las constantes interferencias de los ladridos procedentes de los cuatro puntos cardinales mierenses. Si seguimos así, va a ser mejor callarse y que hablen sólo los perros. Igual tienen conversaciones más profundas, que no me extrañaría.

Y, por otra parte, a ver, ¿por qué tenemos la desgracia de que el humano sea el único animal que se deja guiar por el más tonto de la manada? ¿Acaso no hay manera de corregir semejante deficiencia? Cuentan que en las tribus americanas cada tarea se encomendaba a los más preparados y que las decisiones de calado pasaban siempre por la reflexión, el debate y la aprobación de los miembros más experimentados. Luego llegó el hombre blanco y lo mandó todo al carajo.

Ahí lo dejo. Piénsenlo, si les da la gana.