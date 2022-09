Hoy desperté con las lágrimas a flor de párpado. La última visión que tuve antes de dormir me trasladó a sus últimos momentos, los días, las horas finales, ese período en el que el cuerpo parece resistirse al apagado final. Y por más que te aseguren que ya no hay sufrimiento, la imagen de un físico consumido que apenas es capaz de respirar, que quiere irse pero que aún sigue aquí, es extremadamente dura. Son tus padres y lo último que recuerdas de ellos es lo primero que quisieras olvidar. Pero no puedes.

Volviendo de la caminata matinal por el bosque diviso desde lejos el que fue su hogar, la chimenea, la veleta, el gran cedro. Aún no he digerido que esa propiedad es ahora mía y que al abrir la puerta ninguno de los dos esté. Lo que constituyó la base terrenal de su intimidad familiar ha pasado a mis manos y no puedo evitar una cierta sensación de pudor al moverme por las estancias. La casa es tan mía como fue suya, pero sin duda es y será siempre más suya que mía. Porque creció sobre la personalidad de ambos, reflejada en cada metro cuadrado. Comienzo el descenso hacia la aldea y por los auriculares Eric Clapton arrancan las primeras notas de "Isn’t it a pity", la joya musical compuesta por George Harrison. Y cuando Billy Preston exprime las teclas del órgano, el aluvión de recuerdos me derriba y rompo a llorar hasta casi quedar sin aire en los pulmones. Porque en esa canción Harrison se hace la misma pregunta que tantas veces repitió mi madre: ¿por qué somos incapaces de vivir en paz? Y murió con la convicción de que llegará el día en que el ser humano, por fin, cambie, dejando de causar tanto dolor y desolación. Las lágrimas también son curativas y reanudo la marcha hacia casa. Abro el portón, dejo el bastón de pico y me siento bajo la sombrilla con un buen vaso de agua. Y me pregunto: ¿no es una pena que seamos así?