Idiotas y racismo

Volvemos a escuchar insultos racistas –en este último caso proferidos por un selecto grupo de parias blancos tarados contra un futbolista negro y multimillonario– y no nos queda más remedio que reconocer que la estupidez humana no conoce límites. Y la observación de la realidad lleva a la triste conclusión de que el mundo entero es racista y xenófobo. Porque siempre se ha perseguido al diferente, al "raro", al de fuera, ya sea por el color de la piel, por las creencias que profesa, por su orientación sexual, por el idioma que habla, por su origen, incluso por su lugar de residencia o las prendas que viste. El caso es meterse con alguien simplemente por no ajustarse exactamente al estándar establecido por no se sabe quién.

Pero yendo un poco más allá, más que racista y xenófoba, deberíamos concluir que la humanidad es idiota. Porque no sólo es que los blancos desprecien a los negros sino que, asimismo, los blancos se atacan entre sí, los negros hacen lo mismo y el resto de razas, también. Y es que el ser humano tiene montones de excusas para jorobarle la vida al prójimo. Y la cuestión de la raza es una de ellas. Pero, vamos, que si nuestra especie fuera monocromática y todos tuviéramos un aspecto similar, seguiríamos dándonos de palos por cualquier otro motivo. Lo que sea con tal de llevarnos mal. El futbolista camerunés Samuel Eto’o, que a lo largo de su exitosa carrera fue generosamente insultad –cometió el "pecado" de jugar en el Real Madrid y en el Barcelona, por lo que recibió los improperios de ambas aficiones– pronunció una de las frases más inteligentes que se han escuchado en el mundo del fútbol: "He trabajado como un negro para poder vivir como un blanco". Y a fe que logró su propósito con creces. Hoy, los ceporros que insultaron a Vinicius seguro que sueñan con vivir como "ese negro".