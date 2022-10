Lo primero que notas al volver es la humedad. Según te apeas del coche comienzas a sentir la piel mojada como si rompieras a sudar. Y el higrómetro lo confirma: Aquí soportamos un 80% de agua en el ambiente; allí, el 30%. Y el sistema musculoesquelético lo ratifica en forma de crujidos y dolorcillos varios.

Pero el cambio más radical es el ruido. Allí las noches son absolutamente silenciosas, hasta el punto de que a veces, bien entrada la madrugada, cuando el verdejo exige salir, caminas por la casa sin sonido alguno, que a veces parece que te quedaste sordo. Y no es así. Es algo tan simple como el silencio.

Y, claro, las primeras noches en Mieres no son sencillas, porque a cada clausura de párpados sigue alguna estridencia que interrumpe el trámite de conciliar el sueño. Primero, el tráfico; a continuación, cuando la calle parecía calmarse, la máquina barredora; y según sentí que ese artefacto infernal se alejaba, comenzó la recogida –o mejor dicho, arrastre- del mobiliario de las terrazas tras el que llegó un maravilloso paréntesis de media hora de tranquilidad únicamente interrumpida por esporádicos ladridos caninos. Y cuando el sueño ya me vencía, compareció el camión de la basura, que sacude los contenedores como si le debieran dinero. Y otra breve pausa hasta que alguien salió de un local próximo con ganas de discutir consigo mismo. Y ahí se plantó, en el paso de peatones, a grito pelado, a la espera de alguna réplica. Pero cuando ya me disponía a lanzarle el macetón de la camelia dio por concluida la tabarra.

Eran las seis de la mañana cuando, finalmente, me quedé dormido y poco después, nuevamente en pie. Y durante la mañana, ladridos, acelerones, gritos y maquinaria de obras por doquier. Después de comer, cuando se me cerraba el ojo y buscaba postura en el sofá para una breve cabezada, justo debajo de casa arrancaron una sierra eléctrica y se pusieron a cortar unos cuantos listones. Así no hay quien duerma.