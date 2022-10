Hispanidad

Celebración de muchas festividades a la vez. Día del Pilar, patrona de España, patrona de la Guardia Civil, lógicamente fiesta de las Pilar, día de las Fuerzas Armadas (y como decía aquel chiste: "y de la que se va a armar"). Vamos, variedad de todo tipo, porque alguien aprovechó hasta para romper el protocolo y quedarse tan tranquilo. Verán.

Todo estaba previsto y hasta el horario se respetaba con toda solemnidad. Las autoridades e invitados habían llegado a la hora prevista y hasta los invitados se encontraban en sus asientos. Los políticos de diferentes bandos charlaban unos con otros porque reinaba la cordialidad, en otros momentos distante, por ejemplo, en las Cortes. Pero algo se interrumpía que causó sensación no solo entre los allí presentes en el Paseo de la Castellana. Continúo.

Era la hora: hizo acto de presencia el coche Rolls Royce con los Reyes de España. El vehículo se aproximaba lentamente hacia su tribuna de honor, cuando alguien hace señas al conductor de que vaya más despacio, hasta hacerle parar y no abrir sus puertas. ¿Qué pasa, por qué no salen del coche sus Majestades? ¡Coño, el presidente del Gobierno no había llegado aún!. ¿Se habrá dormido o su coche se habrá averiado por el camino y llegará en el metro?. Ni lo uno ni lo otro. El presidente quería llegar tarde para librarse de los abucheos del público allí apiñado.

Pues no, ni con esas se libró del abucheo. Eso sí, fue más corto, porque ya los Reyes llegaban a su altura y lo libraron de más insultos. Quizá algún otro hecho importante surgió ese 12 de octubre.